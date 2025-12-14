IND U19 vs PAK U19: Aaron George की फिफ्टी के बाद दीपेश देवेन्द्रन का तूफान, भारत ने पाकिस्तान को फिर चटाई धूल
एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में रविवार को भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान अंडर-19 टीम को 90 रन से हराया। दुबई के आईसीसी अकादमी ग ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में रविवार को भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान अंडर-19 टीम को 90 रन से हराया। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 46.1 ओवर में 240 रन बनाए।
बारिश के कारण यह मुकाबला 49-49 ओवर का हुआ। जवाब में पाकिस्तान टीम 41.2 ओवर में 150 रन पर सिमट गई। भारत की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने यूएई को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था।
वैभव का नहीं चला बल्ला
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और पिछले मैच के हीरो वैभव सूर्यवंशी 5 के स्कोर पर कॉट एंड बोल्ड हुए। इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने पारी को संभाला और एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़े। 10वें ओवर में आयुष की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 25 गेंदों प 38 रन ठोके। यूएई के खिलाफ पिछले मैच में 69 रन बनाने वाले विहान मल्होत्रा 12 रन ही बना सके। वहीं वेदांत त्रिवेदी ने 22 गेंदों पर 7 रन की धीमी पारी खेली।
एरोन ने लगाया अर्धशतक
विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू ने 22 रन बनाकर पारी को संभाला। इस बीच शतक की ओर बढ़ रहे एरोन कैच आउट हुए। उन्होंने 88 गेंदों का सामना किया और 85 रन बनाए। लोअर ऑर्डर में खिलान पटेल ने 6, कनिष्क चौहान ने 46, हेनिल पटेल ने 12 और दीपेश देवेन्द्रन ने 1 रन बनाया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद सय्याम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट चटकाए। निकाब शफीक को 2 सफलताएं मिलीं। अली रजा और अहमद हुसैन के खाते में 1-1 विकेट आया।
दीपेश ने किया तूफानी आगाज
241 रन चेज करने उतरी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को दीपेश देवेन्द्रन नाम का तूफान उड़ा ले गया। दीपेश ने पाकिस्तान को एक के बाद एक 3 झटके दिए। 9वें ओवर की पहली गेंद पर दीपेश ने समीर मिन्हास का शिकार किया। समीर ने 20 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। पिछले मैच में समीर ने नाबाद 177 रन की पारी खेली थी। ऐसे में उनका विकेट भारत के लिए काफी अहम था।
वैभव ने चटकाया विकेट
11वें ओवर में दीपेश ने अली हसन बलूच (0) को और 13वें ओवर में अहमद हुसैन (4) को पवेलियन भेज दिया। 30 के स्कोर पर पाकिस्तान ने 2 विकट गंवाए। अहमद हुसैन के बाद सलामी बल्लेबाज उस्मान खान भी कैच आउट हुए। उन्होंने 42 गेंदों पर 16 रन की धीमी पारी खेली। कप्तान फरहान यूसुफ (23) को वैभव सूर्यवंशी ने पवेलियन भेजा। विकेटकीपर हमजा जहूर (4) भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब्दुल सुभान ने 6 रन बनाए।
अब तक पाकिस्तान की उम्मीद बने हुजैफा अहसान भी आखिरकार कनिष्क चौहान को अपना विकेट दे बैठे। उन्होंने 83 गेंदों पर 70 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद मोहम्मद सय्याम ने 2 और अली राज ने 6 रन बनाए। भारत की ओर से दीपेश देवेन्द्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। किशन कुमार सिंह ने 2 शिकार किए। साथ ही खिलान पटेल और वैभव ने 1-1 विकेट लिया।
