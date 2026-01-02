कोहरे ने रोकी रानीखेत एक्सप्रेस की रफ्तार, काठगोदाम में चार घंटे देरी से पहुंची ट्रेन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । मैदानी रूटों पर कोहरे होने से लंबी रूट की ट्रेनें लेट हो रही है। कोहरे के कारण शुक्रवार को रानीखेत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब चार घंटे देरी से पहुंची है। यह ट्रेन सुबह 5:05 बजे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंची है।

वहीं चार घंटे देरी होने से ट्रेन सुबह 9:14 बजे निर्धारित स्टेशन पहुंची है। रानीखेत एक्सप्रेस नियमित जैसलमेर से वाया दिल्ली से काठगोदाम पहुंचती है।

ट्रेन लेट होने से यात्रियों को ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक डीएस बोरा ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन लेट पहुंची। काठगोदाम से ट्रेन को निर्धारित समय से रवाना किया जाएगा।

