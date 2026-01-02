Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोहरे ने रोकी रानीखेत एक्सप्रेस की रफ्तार, काठगोदाम में चार घंटे देरी से पहुंची ट्रेन

    By Uday Seth Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:49 PM (IST)

    मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण रानीखेत एक्सप्रेस शुक्रवार को काठगोदाम स्टेशन पर चार घंटे देरी से पहुंची। यह ट्रेन सुबह 5:05 बजे के बजाय 9:14 बजे पहुं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्टेशन अधीक्षक डीएस बोरा ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन लेट पहुंची। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । मैदानी रूटों पर कोहरे होने से लंबी रूट की ट्रेनें लेट हो रही है। कोहरे के कारण शुक्रवार को रानीखेत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब चार घंटे देरी से पहुंची है। यह ट्रेन सुबह 5:05 बजे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंची है।

    वहीं चार घंटे देरी होने से ट्रेन सुबह 9:14 बजे निर्धारित स्टेशन पहुंची है। रानीखेत एक्सप्रेस नियमित जैसलमेर से वाया दिल्ली से काठगोदाम पहुंचती है।

    ट्रेन लेट होने से यात्रियों को ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक डीएस बोरा ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन लेट पहुंची। काठगोदाम से ट्रेन को निर्धारित समय से रवाना किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- रेलवे यात्रा से पहले पढ़ लें ये खबर, प्रीमियम ट्रेनें सहित 64 ट्रेनें 8 से 18 घंटे तक देरी से आईं, यात्री बेहाल

    यह भी पढ़ें- Railway Timetable Change: संगम, कालिंदी एक्सप्रेस सहित 19 ट्रेनों के समय सारिणी में बदलाव, एक जनवरी से होगा लागू