नैनीताल में थर्टी फर्स्ट की रात तीन जगहों पर लगी आग, फिर धधका ओल्ड लंदन हाउस; फायर ब्रिगेड की हुई फजीहत
नैनीताल में थर्टी फर्स्ट की रात तीन अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से दमकल विभाग की फजीहत हुई। पहले बेकरी कंपाउंड, फिर तीसरी बार ओल्ड लंदन हाउस और बाद में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में थर्टी फर्स्ट पर दकमल विभाग की जमकर फजीहत हुई। देर रात बेकरी कंपाउंड तो फिर पूर्व में जले ओल्ड लंदन हाउस में आग लग गई। कर्मियों ने दोनों स्थलों में लगी आग पर जैसे ही काबू पाया। तल्लीताल मस्जिद के समीप कूड़े में आग लग गई।
आग आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी तो क्षेत्रवासियों में भी हड़कंप मच गया। रात करीब दो बजे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ओल्ड लंदन हाउस में तो तीसरी बार आग की घटना होना बड़ी चर्चा का विषय बना है।
जानकारी के मुताबिक शहर में एक ओर थर्टी फर्स्ट का जश्न चल रहा था। रात दस बजे बाद अंडा मार्केट क्षेत्र स्थित दो कमरे के भवन से लोगों ने धुआं व आग की लपटें उठती देखी। लोग बाल्टियों से पानी भरकर आग पर काबू पाने में जुटे रहे। सूचना पर दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पा काबू पाया।
टीम लौटी ही थी कि रात करीब 12 बजे पहले दो बार जल चुके मोहनको चौराहे पर स्थित ओल्ड लंदन हाउस में फिर आग लग गई। दमकल कर्मियों ने छत पर चढ़कर किसी तरह पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। इसी दौरान तल्लीताल बूचड़खाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना पर दूसरी टीम को वहां दौड़ना पड़ा।
एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अंडा मार्केट में अखिलेश भट्ट के एक कमरे में आग लगी थी। जिसमें कुछ बिस्तर व सामान जला है। ओल्ड लंदन हाउस में मामुली नुकसान हुआ है। तल्लीताल बूचड़खाना क्षेत्र में कूड़े में आग लगी थी। तीनों ही स्थलों में समय पर आग पर काबू पा लिया गया।
