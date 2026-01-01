जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में थर्टी फर्स्ट पर दकमल विभाग की जमकर फजीहत हुई। देर रात बेकरी कंपाउंड तो फिर पूर्व में जले ओल्ड लंदन हाउस में आग लग गई। कर्मियों ने दोनों स्थलों में लगी आग पर जैसे ही काबू पाया। तल्लीताल मस्जिद के समीप कूड़े में आग लग गई।

आग आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी तो क्षेत्रवासियों में भी हड़कंप मच गया। रात करीब दो बजे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ओल्ड लंदन हाउस में तो तीसरी बार आग की घटना होना बड़ी चर्चा का विषय बना है।

जानकारी के मुताबिक शहर में एक ओर थर्टी फर्स्ट का जश्न चल रहा था। रात दस बजे बाद अंडा मार्केट क्षेत्र स्थित दो कमरे के भवन से लोगों ने धुआं व आग की लपटें उठती देखी। लोग बाल्टियों से पानी भरकर आग पर काबू पाने में जुटे रहे। सूचना पर दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पा काबू पाया।