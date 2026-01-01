Language
    सीतापुर में चूल्हे पर खाना बनाते समय लगी आग, चार झुलसे और दो गंभीर

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:06 PM (IST)

    सीतापुर के लोनियनपुरवा में चूल्हे पर खाना बनाते समय आग लगने से चार लोग झुलस गए। इनमें सुमन (20), नीलम (17), छोटू (एक माह) और मेवालाल शामिल हैं। ग्रामी ...और पढ़ें

    दो लोगों को गंभीर अवस्था में सीतापुर रेफर किया गया है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, सीतापुर। गुरुवार की सुबह चूल्हे पर खाना बनाते समय आग लगने से चार लोग झुलसे गए, दो लोगों को गंभीर अवस्था में सीतापुर रेफर किया गया है। लोनियनपुरवा सीपतपुर निवासी मेवालाल पुत्र पछाड़े के घर में खाना बना रहा था। उसी दौरान अचानक आग लग गई।

    इसमें सुमन 20 वर्ष पुत्री राम लखन निवासी ग्वारी,नीलम 17 पुत्री पछाड़े,छोटू एक माह पुत्र मेवालाल व मेवालाल पुत्र पछाड़े झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया ।

    घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेउसा लाया गया, जिसमें सुमन ,नीलम को हालत गंभीर देखते हुए सीतापुर रेफर कर दिया गया।