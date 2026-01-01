सीतापुर में चूल्हे पर खाना बनाते समय लगी आग, चार झुलसे और दो गंभीर
सीतापुर के लोनियनपुरवा में चूल्हे पर खाना बनाते समय आग लगने से चार लोग झुलस गए। इनमें सुमन (20), नीलम (17), छोटू (एक माह) और मेवालाल शामिल हैं। ग्रामी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सीतापुर। गुरुवार की सुबह चूल्हे पर खाना बनाते समय आग लगने से चार लोग झुलसे गए, दो लोगों को गंभीर अवस्था में सीतापुर रेफर किया गया है। लोनियनपुरवा सीपतपुर निवासी मेवालाल पुत्र पछाड़े के घर में खाना बना रहा था। उसी दौरान अचानक आग लग गई।
इसमें सुमन 20 वर्ष पुत्री राम लखन निवासी ग्वारी,नीलम 17 पुत्री पछाड़े,छोटू एक माह पुत्र मेवालाल व मेवालाल पुत्र पछाड़े झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया ।
घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेउसा लाया गया, जिसमें सुमन ,नीलम को हालत गंभीर देखते हुए सीतापुर रेफर कर दिया गया।
