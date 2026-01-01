जैकेट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल स्वाहा

जागरण संवाददाता, कानपुर। बेकनगंज थाना क्षेत्र के पेचबाग स्थित कपड़े के गोदाम में बुधवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मुहल्ले के लोगों ने आग की लपटें उठती देखकर दमकल और पुलिस को सूचना दी। एसीपी अनवरगंज अभिषेक कुमार राहुल और लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा मौके पर पहुंचे। दमकल के जवानों ने पांच गाड़ी पानी की मदद से करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए इलाके की बिजली काट दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्नलगंज के छोटे मिया हाता निवासी मो. शमी की पेचबाग स्थित गुलाब कॉम्लेक्स के सामने कपड़े का गोदाम है। इसे वह अपने बेटे सैफ और अम्मार के साथ संचालित करते हैं। दुकान की पहली मंजिल पर उनका गोदाम है जिसमें जैकेट का स्टॉक था।

बुधवार देर रात उनके गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गोदाम से आग की लपटे उठती लोगों ने उनके साथ बेकनगंज पुलिस और दमकल को सूचना दी। साथ ही केस्को को फोन कर इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई।