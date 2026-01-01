Language
    जैकेट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल स्वाहा

    By Atul Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के पेचबाग स्थित एक कपड़े के गोदाम में बुधवार रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मुहल्ले वालों की सूचना पर दमकल की पांच ...और पढ़ें

    पेंचबाग स्थित कपड़ा गोदाम में लगी आग बुझाते दमकल के जवान। 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बेकनगंज थाना क्षेत्र के पेचबाग स्थित कपड़े के गोदाम में बुधवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मुहल्ले के लोगों ने आग की लपटें उठती देखकर दमकल और पुलिस को सूचना दी।

    एसीपी अनवरगंज अभिषेक कुमार राहुल और लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा मौके पर पहुंचे। दमकल के जवानों ने पांच गाड़ी पानी की मदद से करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए इलाके की बिजली काट दी गई।

    कर्नलगंज के छोटे मिया हाता निवासी मो. शमी की पेचबाग स्थित गुलाब कॉम्लेक्स के सामने कपड़े का गोदाम है। इसे वह अपने बेटे सैफ और अम्मार के साथ संचालित करते हैं। दुकान की पहली मंजिल पर उनका गोदाम है जिसमें जैकेट का स्टॉक था।

    बुधवार देर रात उनके गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गोदाम से आग की लपटे उठती लोगों ने उनके साथ बेकनगंज पुलिस और दमकल को सूचना दी। साथ ही केस्को को फोन कर इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई।

    मौके पर लाटूश रोड फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा,फजलगंज अग्निशमन अधिकारी परमानंद पांडेय कर्नलगंज और लाटूश रोड की तीन गाड़ियों के साथ पहुंचे।

    लाटूश रोड फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया वरना पूरा गोदाम जलकर राख हो गया जिसकी चपेट में बगल के गोदाम भी आ जाते।