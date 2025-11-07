Language
    गुरु पर्व के लिए गया था परिवार, घर में घुसकर जेवर चोरी कर ले गए चोर

    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    रामनगर के पंजाबी कॉलोनी में इकबाल सिंह आनंद के घर पर चोरी हुई। गुरु पर्व मनाने गए परिवार के पीछे से चोरों ने घर में घुसकर छह तोला सोने के जेवर चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए एक टीम गठित की है।

    पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए गठित की टीम, पंजाबी कालोनी की घटना। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। पंजाबी कालोनी में चोरों ने एक बंद घर में धावा बोलकर लाखों रुपये के जेवर चोरी कर लिए। वापस लौटने पर स्वजन को जानकारी हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पंजाबी कालोनी निवासी इकबाल सिंह आनंद का परिवार गुरु पर्व में शामिल होने गया था। इस बीच दिन में चोर दरवाजे के ऊपर खुले हुए क्षेत्र से भीतर घुसे।

    चोरों ने घर के भीतर सामान खंगाला और अलमारी में रखा छह तोला सोने के जेवर चोरी कर फरार हो गए। जब स्वजन घर पहुंचे तो चोरी की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद स्वजन की ओर से इस मामले की तहरीर पुलिस में दी गई। चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आई है।

    पुलिस आरोपित की पहचान का प्रयास कर रही है। मकान मालिक इकबाल सिंह ने बताया कि चोर घर से पांच से छह तोला जेवर चोरी कर ले गए हैं। एक युवक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हुई है। इस मामले में चोरी के आरोपित युवक की तस्वीर भी वीडियो फुटेज में कैद हुई है। पुलिस आरोपित की पहचान का प्रयास कर रही है।

    कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि चोरी की जानकारी मिली है। इस मामले में तहरीर भी पुलिस को दी गई है। एक टीम इस मामले का खुलासा करने के लिए गठित की गई है। आवश्यक साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं।

     

