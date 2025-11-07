गुरु पर्व के लिए गया था परिवार, घर में घुसकर जेवर चोरी कर ले गए चोर

जागरण संवाददाता, रामनगर। पंजाबी कालोनी में चोरों ने एक बंद घर में धावा बोलकर लाखों रुपये के जेवर चोरी कर लिए। वापस लौटने पर स्वजन को जानकारी हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पंजाबी कालोनी निवासी इकबाल सिंह आनंद का परिवार गुरु पर्व में शामिल होने गया था। इस बीच दिन में चोर दरवाजे के ऊपर खुले हुए क्षेत्र से भीतर घुसे।

चोरों ने घर के भीतर सामान खंगाला और अलमारी में रखा छह तोला सोने के जेवर चोरी कर फरार हो गए। जब स्वजन घर पहुंचे तो चोरी की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद स्वजन की ओर से इस मामले की तहरीर पुलिस में दी गई। चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आई है।