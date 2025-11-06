जागरण संवाददाता, सितारगंज । पुलिस ने मात्र 16 घंटे के अंदर अस्पताल परिसर में हुए लाखों के चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से नकदी और हीरे की अंगूठी सहित चोरी का माल भी बरामद किया गया है।

सितारगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा ने बताया कि बुधवार को एसएचओ हास्पिटल के चिकित्सक ऋषिकेश सिंह ने चौकी सरकड़ा में उनके घर में चोरी होने संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। चोर लाख रुपये नकद और करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य की हीरे की अंगूठी चुरा ले गए थे। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू की।