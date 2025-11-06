Language
    उत्तराखंड पुलिस का फास्‍ट एक्‍शन: 16 घंटे में लाखों की चोरी का पर्दाफाश, शातिर चोर गिरफ्तार

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 घंटे के अंदर लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी और सफलता हासिल की।

    अस्पताल परिसर में हुए लाखों के चोरी के मामले का पर्दाफाश। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, सितारगंज । पुलिस ने मात्र 16 घंटे के अंदर अस्पताल परिसर में हुए लाखों के चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से नकदी और हीरे की अंगूठी सहित चोरी का माल भी बरामद किया गया है।

    सितारगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा ने बताया कि बुधवार को एसएचओ हास्पिटल के चिकित्सक ऋषिकेश सिंह ने चौकी सरकड़ा में उनके घर में चोरी होने संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। चोर लाख रुपये नकद और करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य की हीरे की अंगूठी चुरा ले गए थे। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू की।

    एसएसपी नेविशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। टीम ने करीब 45 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर मिली। पुलिस टीम ने बुधवार को आरोपित राहुल सिंह राना, निवासी वार्ड संख्या 11 पैरपुरा, थाना सितारगंज को सरकड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से दो लाख रुपये नकद और डेढ़ लाख रुपये की हीरे की अंगूठी बरामद की गई।

    आरोपित के विरुद्ध पहले भी चोरी, लूट और अवैध शस्त्रों से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम सरकंडा चौकी प्रभारी पंकज कुमार, कांस्टेबल संदीप सजवाल, जितेंद्र नेगी, जाकिर शामिल रहे।

     

