पांच दिन पहले बोरे में मिली था लाश, अब तक नहीं उठा मौत के रहस्य से पर्दा
खटीमा में सुनीता उपाध्याय की मौत का रहस्य पांच दिन बाद भी अनसुलझा है। पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, और एसओजी समेत छह टीमें जांच में जुटी हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने जांच की प्रगति की समीक्षा की है।
जागरण संवाददाता, खटीमा । आखिरकार सुनीता की मौत कैसे हुई, इस रहस्य से पांच दिन बाद भी पर्दा नहीं उठ पाया है। पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग सका है। इधर, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने जांच कर रही टीमों व एसओजी के साथ बैठक कर अब तक की प्रगति रिपोर्ट जानी।
इसके अलावा पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पकड़िया वार्ड-16 निवासी सुनीता उपाध्याय की बीते रविवार की सुबह मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में लाश मिली थी, जो प्लास्टिक के बोरे में बंद थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखवाया।
वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में एसओजी समेत छह टीमें गठित की गई हैं। पुलिस टीमें सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ में लगी है। गुरुवार की देर शाम सीओ रावत ने भी पुलिस टीमों व एसओजी के साथ बैठक कर अब तक जांच में हुई प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वरिष्ठ उप निरीक्षक ललित मोहन रावल ने बताया कि फिलहाल इस मामले में कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिले हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
