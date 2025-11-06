पांच दिन पहले बोरे में मिली था लाश, अब तक नहीं उठा मौत के रहस्य से पर्दा

जागरण संवाददाता, खटीमा । आखिरकार सुनीता की मौत कैसे हुई, इस रहस्य से पांच दिन बाद भी पर्दा नहीं उठ पाया है। पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग सका है। इधर, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने जांच कर रही टीमों व एसओजी के साथ बैठक कर अब तक की प्रगति रिपोर्ट जानी।

इसके अलावा पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पकड़िया वार्ड-16 निवासी सुनीता उपाध्याय की बीते रविवार की सुबह मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में लाश मिली थी, जो प्लास्टिक के बोरे में बंद थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखवाया।