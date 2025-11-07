जागरण संवाददाता, बागेश्वर । थाना बैजनाथ क्षेत्र के एक गांव में मासूम बालिका से दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपित युवक बालिका का रिश्ते में ताऊ का बेटा बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित हल्द्वानी भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार, गरुड़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति मंगलवार को काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे, जबकि बालिका की मां खेत में काम कर रही थी। घर पर बालिका अपने छोटे भाई के साथ थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपित ने उसके भाई को कमरे में बंद कर दिया और बालिका को जबरन अपने कमरे में ले जाकर दुराचार किया।

अगले दिन बालिका ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाना बैजनाथ में प्राथमिकी देकर आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और आरोपित को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया।