    Bageshwar News: खेत में काम कर रही थी मां, चचेरा भाई पहुंचा घर; बहन को कमरे में बंंद कर किया दुष्‍कर्म

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:29 PM (IST)

     बालिका की मां खेत में काम कर रही थी। घर पर बालिका अपने छोटे भाई के साथ थी। इसी दौरान आरोपित ने उसके भाई को कमरे में बंद कर दिया और बालिका को जबरन अपने कमरे में ले जाकर दुराचार किया।

    बालिका से दुराचार के आरोप में युवक गिरफ्तार, जेल भेजा गया. Concept Photo


    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । थाना बैजनाथ क्षेत्र के एक गांव में मासूम बालिका से दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपित युवक बालिका का रिश्ते में ताऊ का बेटा बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित हल्द्वानी भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार, गरुड़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति मंगलवार को काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे, जबकि बालिका की मां खेत में काम कर रही थी। घर पर बालिका अपने छोटे भाई के साथ थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपित ने उसके भाई को कमरे में बंद कर दिया और बालिका को जबरन अपने कमरे में ले जाकर दुराचार किया।

    अगले दिन बालिका ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाना बैजनाथ में प्राथमिकी देकर आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और आरोपित को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस उपाधीक्षक अजय साह ने बताया कि बालिका के चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपित के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।