उत्तराखंड में शीतलहर का कहर: मुक्तेश्वर में पारा शून्य और मैदानों में गलन जारी; फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत
उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हल्द्वानी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम बना हुआ है। नैनीताल जिले के सबसे ठंडे इलाके मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान शून्य पहुंच चुका है। शनिवार को रात का पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं, तराई-भाबर में गलन से लोग बेहाल हैं। यहां हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे क्षेत्रवासी घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सप्ताहांत पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला। नगर के मुख्य मार्गों में भीड़ कम दिखी। हालांकि, ट्रैफिक डायवर्ट किए जाने की वजह से विशेष मार्गों में दबाव दिखा। कोहरे का प्रकोप बना रहने की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही।
इधर, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में शनिवार को अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम से जुड़े पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में भी ठंड के प्रकोप से फिलहाल रहात मिलने की संभावना नहीं है।
कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने के साथ ही शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में पाला पड़ सकता है। लेकिन दिन के समय धूप खिलने का अनुमान है। जिससे पहाड़ी इलाकों में राहत मिलेगी।
