जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम बना हुआ है। नैनीताल जिले के सबसे ठंडे इलाके मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान शून्य पहुंच चुका है। शनिवार को रात का पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं, तराई-भाबर में गलन से लोग बेहाल हैं। यहां हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे क्षेत्रवासी घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सप्ताहांत पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला। नगर के मुख्य मार्गों में भीड़ कम दिखी। हालांकि, ट्रैफिक डायवर्ट किए जाने की वजह से विशेष मार्गों में दबाव दिखा। कोहरे का प्रकोप बना रहने की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही।