नैनीताल में मार्निंग वाक पर निकले CM धामी, लोगों से सरकार की योजनाओं को लेकर लिया फीडबैक
नैनीताल दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा और नए साल के लिए पर्यटकों की सुविधा की समीक्षा की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल दौरे के दूसरे दिन प्रातः काल भ्रमण के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा व नए वर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं व यातायात प्रबंधन की समीक्षा की।
उन्हें पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नैनीताल क्लब परिसर के साथ ही आसपास मार्निंग वाक की और भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों के साथ सरकार की योजनाओं, नैनीताल की पार्किंग व अन्य समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया।
इस दौरान एसएसपी मंजूनाथ, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मंडी अध्यक्ष अनिल डब्बू, मंडी सलाहकार मनोज जोशी, नितिन कार्की, अरविंद पडियार, संतोष कुमार सहित अन्य थे। मुख्यमंत्री सुबह करीब दस बजे गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस समारोह में शामिल होंगे।
साथ ही नयना देवी मंदिर में दर्शन करने के साथ मानसखंड के अंतर्गत सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे।
यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले- पर्यटन से पूरे साल लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार
यह भी पढ़ें- CM धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, कहा- उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने वाले अटल ही थे
यह भी पढ़ें- नैनीताल विंटर कार्निवाल में पवनदीप व बालीवुड गायक बी प्राक का जलवा, आज सीएम धामी होंगे संगीत संध्या में शामिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।