नैनीताल में मार्निंग वाक पर निकले CM धामी, लोगों से सरकार की योजनाओं को लेकर लिया फीडबैक

जागरण संवाददाता, नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल दौरे के दूसरे दिन प्रातः काल भ्रमण के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा व नए वर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं व यातायात प्रबंधन की समीक्षा की।

उन्हें पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल क्लब परिसर के साथ ही आसपास मार्निंग वाक की और भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों के साथ सरकार की योजनाओं, नैनीताल की पार्किंग व अन्य समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया।



इस दौरान एसएसपी मंजूनाथ, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मंडी अध्यक्ष अनिल डब्बू, मंडी सलाहकार मनोज जोशी, नितिन कार्की, अरविंद पडियार, संतोष कुमार सहित अन्य थे। मुख्यमंत्री सुबह करीब दस बजे गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस समारोह में शामिल होंगे।