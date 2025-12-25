नैनीताल विंटर कार्निवाल में पवनदीप व बालीवुड गायक बी प्राक का जलवा, आज सीएम धामी होंगे संगीत संध्या में शामिल

जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर में आयोजित विंटर कार्निवाल की दूसरी शाम इंडियन आइडल-12 के विनर पवनदीप राजन के नाम रही। पवनदीप ने पुराने व नए फिल्मी गीतों को नए अंदाज में पेश कर हजारों दर्शकों को दीवाना बना दिया। इस दौरान युवक दर्शकों ने भी पवनदीप के साथ सुर से सुर मिलाकर शाम को यादगार बना दिया जबकि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक बी प्राक ने सुरों की ऐसी महफिल सजाई कि युवा अपनी जगह पर ही थिरकने लगे। मंगलवार को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोकगायक इंदर आर्य व गिरीश बर्गली ने कुमाऊंनी हिट गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। इसके बाद इंडियन आइडल विजेता जैसे ही मंच पर पहुंचे तो खचाखच भरे पंडाल व स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने शानदार स्वागत किया।

पवनदीप ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया और एक के बाद एक गीतों की झड़ी लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। पवन ने ओ आज मौसम, बड़ा बेमान है बड़ा, तूफान है आज मौसम... ऐ दिले नादान, आरजू क्या है..., तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावां...सहित अनेक गीतों की शानदार प्रस्तुति दी।

मुख्य आकर्षण बालीवुड गायक बी प्राक ने जैसे ही मंच में एंट्री की तो हजारों लोगों ने उनका शोर मचाकर स्वागत किया। बी प्राक ने भी लोगों को निराश नहीं किया और एक से बढ़कर एक हिंदी, पंजाबी गीतों की प्रस्तुति देकर शाम को यादगार बना दिया।