नैनीताल विंटर कार्निवाल में पवनदीप व बालीवुड गायक बी प्राक का जलवा, आज सीएम धामी होंगे संगीत संध्या में शामिल
नैनीताल विंटर कार्निवाल की दूसरी शाम पवनदीप राजन और बी प्राक के नाम रही। पवनदीप ने पुराने और नए फिल्मी गीतों को नए अंदाज में पेश किया। बी प्राक ने भी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर में आयोजित विंटर कार्निवाल की दूसरी शाम इंडियन आइडल-12 के विनर पवनदीप राजन के नाम रही। पवनदीप ने पुराने व नए फिल्मी गीतों को नए अंदाज में पेश कर हजारों दर्शकों को दीवाना बना दिया।
इस दौरान युवक दर्शकों ने भी पवनदीप के साथ सुर से सुर मिलाकर शाम को यादगार बना दिया जबकि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक बी प्राक ने सुरों की ऐसी महफिल सजाई कि युवा अपनी जगह पर ही थिरकने लगे।
मंगलवार को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोकगायक इंदर आर्य व गिरीश बर्गली ने कुमाऊंनी हिट गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। इसके बाद इंडियन आइडल विजेता जैसे ही मंच पर पहुंचे तो खचाखच भरे पंडाल व स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने शानदार स्वागत किया।
पवनदीप ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया और एक के बाद एक गीतों की झड़ी लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। पवन ने ओ आज मौसम, बड़ा बेमान है बड़ा, तूफान है आज मौसम... ऐ दिले नादान, आरजू क्या है..., तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावां...सहित अनेक गीतों की शानदार प्रस्तुति दी।
मुख्य आकर्षण बालीवुड गायक बी प्राक ने जैसे ही मंच में एंट्री की तो हजारों लोगों ने उनका शोर मचाकर स्वागत किया। बी प्राक ने भी लोगों को निराश नहीं किया और एक से बढ़कर एक हिंदी, पंजाबी गीतों की प्रस्तुति देकर शाम को यादगार बना दिया।
प्राक ने दिल तोड़के हंसती हो मेरा सहित तमाम हिट व गीत गाये। कमिश्नर, डीएम सहित अन्य ने उनका स्वागत किया।
इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष सरस्वती खेतवाल, हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल, जस्टिस पंकज पुरोहित, जस्टिस आलोक मेहरा, सालसा के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम ललित मोहन रयाल, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एडीएम विवेक राय, विधायक सरिता आर्या, दर्जा मंत्री शांति मेहरा, सीएम के ओएसडी राजू बिष्ट, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी, पूर्व सांसद महेंद्र पाल, भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन कार्की, मंडी सलाहकार मनोज जोशी, सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, हरीश राणा, मोहित साह, मनोज जगाती, ममता रावत, सुमन साह, विकास जोशी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संचालन हेमंत बिष्ट ने किया।
