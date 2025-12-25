क्रिसमस पर दून और मसूरी में उल्लास, चर्चों में की गई विशेष प्रार्थना; 'विश यू मेरी क्रिसमस' से गूंज उठे चर्च

जागरण संवाददाता, देहरादून : प्रभु यीशु का जन्मदिवस क्रिसमस दून और मसूरी में उल्लास के साथ मनाया गया। अधिकांश चर्चों में तकरीबन एक घंटे की विशेष प्रार्थना के बाद 12 बजते ही दया, क्षमा, शांति, प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो हर तरफ मेरी क्रिसमस की गूंज सुनाई दी।

मसीही परिवार के सदस्य प्रभु यीशु का गुणगान करते हुए खुशियां मनाने लगे। 'विश यू मेरी क्रिसमस' से चर्च का हर कोना गूंज उठा। बैतुलहम में जन्मे प्रभु यीशु दुनिया के भाग जगा हो..., चरनी में पैदा हुआ मरियम का राज दुलारा.., और जग के पापों को हरने को आया यशु राजा.., चरनी में आया है मसीह.., आया मसीह दुनिया में..आदि यीशु के जन्म के गीत गाते हुए एक-दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी।

आज विशेष प्रार्थना सभा आयोजन और केक काटकर क्रिसमस मनाया जाएगा। दिनभर चर्च आमजन के लिए खुले रहेंगे। क्रिसमस की तैयारी एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी। चर्चों को रंग-बिरंगी लाइटों और झालरों से सजाया गया। क्रिसमस को लेकर बुधवार को विभिन्न चर्चों में बाल रूप यीशु की झांकी सजाई गई। चरनी में प्रभु यीशु, आसपास महलों के दृश्य, स्वर्ग दूतों की को झांकी दिखाया गया। प्रभु यीशु की कहानियां बच्चों को सुनाई गई।

कैंडल लाइट सर्विस से माहौल उल्लासपूर्ण रहा। दून का सबसे पुराना चर्च सेंट थामस चर्च राजपुर रोड के अलावा सेंट फ्रांसिस चर्च कान्वेंट रोड, सेंट जोंस चर्च कोर्ट रोड, मारिसन मेमोरियल चर्च राजपुर रोड, सेंट मैथोडिस्ट चर्च नेश्विला रोड, रिफार्म्ड प्रेस्बीटेरियन चर्च ओंकार रोड, सेंट मेरी चर्च क्लेमेनटाउन समेत विभिन्न चर्चों का चप्पा-चप्पा प्रभु यीशु के जन्म लेने के उल्लास का गवाह बना।

जन्म की खुशी में गीत गाए और उनके संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। रात 11 बजे के बाद कैरोल गीत शुरू हुए। मध्य रात्रि में मिस्सा पूजा शुरू हुई। प्रभु यीशु के आगमन पर महिमा गान हुआ।

राजपुर रोड स्थित सेंट थामस चर्च के चर्च प्रभारी एए प्लोमर ने बताया कि क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन प्रभु यीशु के शांति और प्रेम के संदेश को अपनाने का संकल्प लेते हैं। सेंट जोन चर्च के पादरी सैमुअल पाल लाल ने बताया कि लोग आज कैंडल लाइट सर्विस के लिए चर्च आते हैं। इसकी तैयारी की गई हैं।

बाजार में चाकलेट और गिफ्ट आइटम को उमड़े देहरादून : क्रिसमस पर बाजार में गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भीड़ रही। पलटन बाजार, राजपुर रोड, प्रेमनगर, पटेलनगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में गिफ्ट की दुकानों पर क्रिसमस ट्री, आकर्षक सुगंधित कैंडल, गिफ्ट आइटम, विभिन्न फ्लेवर वाली चाकलेट की खूब मांग रही।

सजावटी सामान, क्रिसमस ट्री, सांता क्लाज की ड्रेस, मुखौटे, स्टार, विंड चैम, झालर, फेयरी, मदर मैरी और यीशु की प्रतिमा आदि गिफ्ट की खरीदारी की। इसके साथ ही बच्चों से लेकर युवाओं ने सांता क्लाज की ड्रेस खरीदी। बेकरी की दुकानों में देर शाम तक खूब केक बिके। बाजार में देर शाम तक खूब भीड़ उमड़ी रही।