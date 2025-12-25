मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले- पर्यटन से पूरे साल लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार

जागरण संवाददाता, नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छह साल बाद नैनीताल में विंटर कार्निवाल का आयोजन यहां के पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें पर्यटन से साल भर लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने फिर दोहराया कि उत्तराखंड में रंग-बिरंगी चादरों से अतिक्रमण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को नैनीताल विंटर कार्निवाल में प्रतिभाग करने से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नैनीताल में देश-दुनिया के पर्यटक आते है। लंबे समय से शहर में चली आ रही पार्किंग की दिक्कत मेट्रोपोल में पार्किंग निर्माण के बाद खत्म हो जाएगी। साथ ही 121 करोड़ के कार्यों से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी।

शीतकालीन पर्यटन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को पर्यटन कारोबार से पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।

सरकार राज्य में निरंतर आधारभूत जनसुविधाओं को और अधिक मजबूत करने, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने व अराजक तत्वों व लगाम लगाने के लिए सख्ती से सत्यापन अभियान जारी रखने को भी कहा।

रात में विंटर कार्निवाल के मंच से मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भावी विजन भी पेश किया। राज्य में बढ़ते डेमोग्राफिक बदलाव की चिंता से अवगत कराते हुए कहा कि सरकार इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद व थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रंगीन चादरों से होने वाला अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।