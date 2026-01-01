Language
    नैनीताल में थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर में हुड़दंग, 51 लोगों ने हवालात में गुजारी रात

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:50 PM (IST)

    नैनीताल में थर्टी फर्स्ट और न्यू ईयर के जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वाले 40 लोगों और 11 नशेड़ी चालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल 51 लोगों ने हवा ...और पढ़ें

    नशे में वाहन चला रहे चालक ने पुलिस से की बहस, कटा चालान. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर में शराब पीकर हुड़गंद मचाने वाले 40 हुड़दंगी व 11 नशेड़ी चालकों की रात हवालात में गुजरी। साथ ही चालकों को गिरफ्तार कर वाहनों को सीज किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 206 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 50 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर के जश्न के दौरान उत्पात मचाने वाले 40 हुड़दंगियों को पुलिस ने सबक सीखाया है। वहीं आधी रात नैनीताल एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी भी सड़कों में उतरे और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था बनाने के लिए सभी प्रभारी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिसपर पुलिस ने 40 हुड़दंगियों को पुलिस एक्ट के तहत हिरासत में लिया और जुर्माना लगाया गया।

    इसके अतिरिक्त सघन चेकिंग अभियान में 11 नशेड़ी चालकों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किए गए। इधर मुखानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 220 पाउच (74 लीटर) कच्ची शराब की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस की मानें तो तस्कर नव वर्ष की आड़ में कच्ची शराब की तस्करी करने के लिए निकला था।

    इस दौरान मुखानी थानाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में आम्रपाली बैरियर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 21 वर्षीय बाइक सवार मलकीत सिंह को शराब के साथ गिरफ्तार किया। चालक ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर थाना ककराला का रहने वाला है। पुलिस ने बाइक भी सीज कर दी है।

