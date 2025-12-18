जागरण संवाददाता, नैनीताल। भाजपा नगर मंडल की बैठक में केंदीय निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तावित एसआईआर को लेकर बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में चुनाव सुधारों पर दिए भाषण को कार्यकर्ताओं को सुनाया गया, साथ ही प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सवालों के जवाब दिए गए।

नैनीताल क्लब में नगर अध्यक्ष नितिन कार्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान एसआईआर की प्रक्रिया, आम जनता की शंका, अफवाहों से बचाव तथा संगठनात्मक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी की गई ,जिसे आगे संगठनात्मक नेटवर्क एवं प्रशिक्षण माध्यमों में उपयोग में लाया जाएगा।