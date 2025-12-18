SIR: एसआईआर को लेकर उत्तराखंड के इस जिले में भाजपा अलर्ट, इन चार प्वॉइंट्स पर जोर
नैनीताल में एसआईआर को लेकर भाजपा अलर्ट है और चार बिंदुओं पर जोर दे रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बारे में जानकारी दी जा रही है और लोगों को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। भाजपा नगर मंडल की बैठक में केंदीय निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तावित एसआईआर को लेकर बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में चुनाव सुधारों पर दिए भाषण को कार्यकर्ताओं को सुनाया गया, साथ ही प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सवालों के जवाब दिए गए।
नैनीताल क्लब में नगर अध्यक्ष नितिन कार्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान एसआईआर की प्रक्रिया, आम जनता की शंका, अफवाहों से बचाव तथा संगठनात्मक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी की गई ,जिसे आगे संगठनात्मक नेटवर्क एवं प्रशिक्षण माध्यमों में उपयोग में लाया जाएगा।
बैठक में कार्यक्रम में महामंत्री आशीष बजाज, उपाध्यक्ष विक्रम राठौर, मयंक पंत, विकास जोशी, भारत मेहरा, आनंद बिष्ट, संतोष कुमार, मनोज पवार, पंकज बर्गली, बच्ची लाल, रोहित भाटिया, सभासद मनोज जगाती, लाल सिंह बिष्ट, प्रो.ललित तिवारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, प्रेम सागर, विक्रम रावत, कविता गंगोला मंडल, मीना बिष्ट. रितुल कुमार, युवराज सिंह करायत उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- एसआईआर ने खोला भेद! मतदाता बन वोट डालने लगे थे ये लोग, वोटर लिस्ट में नाम-पता देखकर दंग रह गए अधिकारी
यह भी पढ़ें- भाजपा के पूर्व सांसद के वोट कटने के बयान पर सपा प्रमुख का तंज, बोले- अब ये बेचारे भागे-भागे फिरेंगे
यह भी पढ़ें- SIR Updates: यूपी की इस विधानसभा में वोटर लिस्ट से कटेंगे सर्वाधिक मतदाता, चेक कर लें कहीं आपका नाम भी तो नहीं इस सूची में
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।