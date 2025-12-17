Language
    SIR Updates: यूपी की इस विधानसभा में वोटर लिस्ट से कटेंगे सर्वाधिक मतदाता, चेक कर लें कहीं आपका नाम भी तो नहीं इस सूची में

    By Anil Awasthi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    SIR Updates: उन्नाव जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1,11,510 मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। SIR Updates: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) में सदर विधान क्षेत्र में सबसे अधिक ऐसे मतदाता मिले हैं जो नाम हटाने वाले मतदाताओं की श्रेणी में शामिल हैं। सदर विधान सभा क्षेत्र में 4 लाख 33 हजार 034 मतदाता हैं। जिनमें मृतक, खोजे न मिलने, दो जगह नाम अंकित होने और दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं को मिलाकर 1,11,510 मतदाता ऐसे मिले हैं जो एसडी की श्रेणी में हैं। यह वह मतदाता है जिनके नाम सूची से हटाने के लिए सत्यापन किया जा रहा है।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सूची से हटाने वाले नामों का सत्यापन कराया जा रहा है। जो मतदाता मिल जाएंगे उनके फार्म लेकर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और उसके बाद नाम हटाकर फाइनल सूची तैयार की जाएगी। जिले में एसआइआर अभियान में लगभग शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मैपिंग और एएसडी सूची में शामिल मतदाताओं के सत्यापन का अभियान चल रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने के पूर्व निर्वाचन प्रशासन बीएलओ, राजनीतिक दलों के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एएसडी सूची उपलब्ध कराने के साथ ही उसे आनलाइन कर सभी से सत्यापन करने को कहा है।

     

    निर्वाचन प्रशासन सभी से सत्यापन का प्रमाणपत्र भी लेगा उसके बाद मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जाएंगे। अब एएसडी सूची में जो मतदाता मिले हैं उनमें सबसे अधिक संख्या सदर उन्नाव विधानसभा क्षेत्र की है। सदर विधान सभा क्षेत्र में 4 लाख 33 हजार 034 मतदाता हैं। जिनमें मृतक, खोजे न मिलने, दो जगह नाम अंकित होने और दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं को मिलाकर 1,11,510 मतदाता मिले हैं जो एसडी की श्रेणी में हैं। सत्यापन कराने के बाद उनके नामों काे मतदाता सूची से हटाया जाएगा।

     

    सूची में नाम शामिल कराने को मतदाताओं की दौड़

    वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची में नाम न होने वाले और युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए बीएलओ के चक्कर काट रहे हैं। बीएलओ मैपिंग और डिजिटाइज करने के कार्य में लगे हैं। इससे वह फार्म छह भरवाने में अभी कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह हाल भी तब है जब निर्वाचन प्रशासन मतदाताओं से अपील कर रहा है कि जिनके नाम मतदाता सूची में न हों वह फार्म छह भरकर अपना नाम शामिल करा लें।

     


    जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं उनकी विधानसभावार सूची आन लाइन कर दी है। बीएलओ के पास भी सूची है। सभी मतदाता उसे चेक कर लें अगर एएसडी सूची में कोई गलत नाम शामिल हो तो वह अपने बीएलओ से मिलकर फार्म भरकर जमा कर दें। ताकि उनका नाम एएसडी सूची से हटाकर मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाए।
    सुशील कुमार गोंड, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

     



    नाम हटाए जाने की श्रेणी में शामिल विधानसभावार मतदाता

    • विधानसभा-----कुल मतदाता------डिजिटाइज----नाम हटाने की श्रेणी वाले
    • बांगरमऊ-------3,59,424-------3,05,079--------54,346
    • सफीपुर--------3,46,386-------2,95,141--------51,247
    • मोहान--------3,4्र6,132--------2,94,186--------51,946
    • उन्नाव--------4,33,034--------3,21,512------1,11,510
    • भगवंतनगर-----4,20,381-------3,49,247--------71,137
    • पुरवा---------4,19,696-------3,53,603--------66093
    • कुल--------23,25,053-------19,18,768------4,06,279 