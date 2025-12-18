एसआईआर ने खोले भेद! मतदाता बन वोट डालने लगे थे ये लोग, वोटर लिस्ट में नाम-पता देखकर दंग रह गए अधिकारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भाेजपुर के रानीनागल गांव में 92 घूमंतू मतदाता बन गए और वोट देना शुरू कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हुआ, तब सभी 92 के रोहिंग्या होने की शिकायत हुई। जांच में पता चला कि सभी 92 मतदाताओं को बीएलओ की ओर से गणना-प्रपत्र दिये गए थे। इसमें से महज 10 महिलाओं ने ही गणना-प्रपत्र भरे हैं।

हैरानी यह कि सभी की ओर से मैपिंग सहारनपुर जनपद की गई है। दूसरा शेष 82 ने गणना-प्रपत्र ही नहीं भरे। वर्तमान में सभी गायब हैं। ऐसे में इन सभी के रोहिंग्या होने का शक गहरा गया है। इसके लिए अब एक-एक की स्क्रूटनी कराई जा रही है।

भोजपुर के रानीनागल गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान सईदुल ने प्रकरण में डीएम और एसएसपी से शिकायत की। बताया कि रानीनागल में अवैध रूप से घूमंतू लोगों के अवैध वोट बनवा दिये गए। वोटर लिस्ट का हवाला देते घूमंतू के 107 वोट होने की बात बताई।

आरोप लगाया कि फर्जी प्रपत्रों के आधार पर इन सभी के वोट बनवाए गए। अब एसआईआर के दौरान फिर से सभी को वोटर बनाने के लिए कसरत की जा रही है। बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसे में इन सभी के दोबारा से अवैध वोट बनने से रोका जाए।

प्रकरण गंभीर होने के चलते तुरंत ही डीएम ने एसडीएम सदर डा. राम मोहन मीणा को जांच सौंपी। उनके नेतृत्व में सदर तहसील की टीम गांव पहुंची। घुमंतूओं के बारे में जानकारी जुटाई। बीएलओ की ओर से दिये गए गणना-प्रपत्र व भरकर आए गणना-प्रपत्रों की जांच की।

पता चला कि 92 में महज 10 गणना-पत्र भरकर जमा किये गए हैं और वह भी सिर्फ महिलाओं के। सभी में समान बात यह कि मैपिंग सहारनपुर जनपद की गई। इतना ही नहीं शेष जो 82 फार्म अब तक जमा नहीं हुए, उसमे से कोई भी वर्तमान में वहां नहीं रह रहा है। इसी के बाद इनके रोहिंग्या होने का शक गहरा गया है।