    भाजपा के पूर्व सांसद के वोट कटने के बयान पर सपा प्रमुख का तंज, बोले- अब ये बेचारे भागे-भागे फिरेंगे

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के पूर्व सांसद के वोट कटने वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब ये बेचारे भागे-भागे फिरेंगे। अखिलेश ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। सपा प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री व कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के वीडियो के साथ पोस्ट किया है। कहा कि कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वे जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं। चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। काले कारनामों का काला चश्मा लगाए ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि जो वे कह रहे हैं, वह उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री के बयान से उलट है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही यह बात आएगी, वे इनकी क्लास लगा देंगे। और अगर उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इन्हें बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन के इस्तेमाल वाले डायलाग पर उनका एकाधिकार है। अब ये बेचारे भागे-भागे फिरेंगे कि किस-किस से बचें-चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली वाले ‘द्वितीय’ से।


    पूर्व सांसद ने दिया यह बयान

    भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बुधवार को अपने फेसबुक अकाउंट एक वीडियो प्रसारित किया है। यह वीडियो करीब दो दिन पहले बिधूना में हुए कार्यक्रम का है। इसमें उन्होंने कहा कि एसआइआर अभियान पर यदि हम लोगों ने गंभीरता से ध्यान दिया, तो याद रखना समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यह एसआइआर अभियान उसके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। हम लोग लखनऊ में समीक्षा कर रहे थे।

     

    कन्नौज लोकसभा की तीन विधानसभाओं में लगभग तीन लाख वोट कटने जा रहे हैं। आप सोचिए कि अखिलेश यादव चुनाव कितने वोटों से जीते थे। तीन लाख वोट तो केवल तीन विधानसभाओं में ही कटने जा रहे हैं, जबकि रसूलाबाद और बिधूना विधानसभा अभी बाकी हैं। अगर हर विधानसभा में इतने वोट कटेंगे, तो नुकसान किसका होगा। यह साफ है। हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लगभग हर बूथ पर फर्जी वोट हैं। कहीं कोई मर गया होगा, कोई बाहर रहने चला गया होगा, किसी बेटी की शादी हो गई होगी, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना हुआ है।

     

    जब वोट पड़ते हैं, तब भाजपा के बूथ पर पूरी ताकत लगाने के बाद भी पोलिंग प्रतिशत 55 से 60 प्रतिशत तक ही पहुंचता है। समाजवादी पार्टी के बूथों पर 90 प्रतिशत तक वोट पड़ते हैं। बिधूना विधानसभा में करीब 90 ऐसे बूथ थे, जहां सपा को 90 से 95 प्रतिशत तक मतदान हुआ और 99 प्रतिशत वोट उन्हीं को मिले। भाजपा के क्षेत्रों में 55 से 60 प्रतिशत तक ही पोलिंग होती है, क्योंकि हमारे यहां फर्जी वोट न तो पड़ते हैं और न ही डाले जाते हैं। हम फर्जीवाड़ा नहीं करते।
