Banbhulpura Encroachment : सुप्रीम कोर्ट में 16 को सुनवाई, अभी से पुलिस अलर्ट

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भले ही बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई 16 दिसंबर को है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र के साथ ही जिले की सीमाओं पर भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। नैनीताल पुलिस 16 दिसंबर की रात तक अलर्ट मोड पर रहेगी।

शुक्रवार को जिले की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों की पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें चार पहिया वाहनों में काली फिल्म लगाने वालों के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है।