Banbhulpura Encroachment : सुप्रीम कोर्ट में 16 को सुनवाई, अभी से पुलिस अलर्ट

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई होनी है। जिसको लेकर पुलिस अभी से अलर्ट हो गई है। कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा व्यव ...और पढ़ें

    बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर 16 की रात तक पुलिस अलर्ट। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। भले ही बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई 16 दिसंबर को है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र के साथ ही जिले की सीमाओं पर भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। नैनीताल पुलिस 16 दिसंबर की रात तक अलर्ट मोड पर रहेगी।

    शुक्रवार को जिले की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों की पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें चार पहिया वाहनों में काली फिल्म लगाने वालों के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है।

    पुलिस ने जिले की सीमा में प्रवेश द्वार जैसे पंतनगर-लालकुआं बार्डर, हल्द्वानी के टांडा जंगल, बेलबाबा के पास, चेक पोस्ट व अन्य बैरियरों पर सख्त चेकिंग की है। एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस की ओर से लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। संदिग्ध मिलने वाले वाहन में लगी काली फिल्म भी उतारी जा रही है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी की गई है। कहा कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के ड्यूटी प्वाइंट में पुलिस तैनात है।

    वहीं, क्षेत्र के 20 एंट्री व एग्जिट प्वाइंट की लोकेशन पर 35 सीसीटीवी के जरिए तीसरी आंख की तरह नजरें बनाई जा रही हैं। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 24 घंटे पुलिस फोर्स क्षेत्र में नजर बनाए हुए है।

