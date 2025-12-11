Banbhulpura Encroachment: बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का जिम्मेदार कौन? हर ओर यही सवाल

उदय सेठ, हल्द्वानी। बनभूलपुरा बनाम रेलवे अतिक्रमण मामला सुर्खियों में है। यह मामला पहले 2007 में सामने आया था। इसके बाद 2016 से हाई कोर्ट नैनीताल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। रेलवे का दावा है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में 31 हेक्टेयर भूमि उसकी है। इसी भूमि पर कुछ प्रतिशत राज्य सरकार का भी दावा है। इन दावों और इसमें हो रही लड़ाई पर सवाल है कि यहां अतिक्रमण कैसे यहां पनपा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों अतिक्रमण को इस गंभीर स्थिति तक पहुंचाया गया।

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे बनभूलपुरा क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से अतिक्रमण है। शुरुआत में झोपड़ियां बनीं। कच्चे मकान बने। धीरे-धीरे मकान पक्के बनने लगे। इस दौरान रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी मौन रहे। किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। इसके बाद राजनीतिक रोटियां सेंकी जाने लगी। राजनीतिक हित साधने वालों ने इस क्षेत्र में बने लोगों को बिजली, पानी, सड़क सभी तरह की सुविधाएं पहुंचाने लगे। वोटर कार्ड बनवा दिए गए। इसके बाद अतिक्रमण इस तरह फैला गया कि विकास में ही बाधक बन गया।

रेलवे स्टेशन की एक तरफ से गौला नदी का कटान होने से पटरियां तक बह चुकी हैं और दूसरी तरफ अतिक्रमण है। ऐसे में नई ट्रेन चलाना संभव नहीं है। रेलवे का दावा है कि 31 हेक्टेयर भूमि पर 4365 घर, सरकारी स्कूल, धार्मिक स्थल, स्वास्थ्य केंद्र तक बन गए हैं। इसमें 50 हजार लोग हैं।

ऐसे में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और रेलवे अधिकारियों की अनदेखी भी है, जिन्होंने अपने समय में इस अतिक्रमण को पनपने दिया। जबकि वर्ष 2007 में बनभूलपुरा व गफूरबस्ती क्षेत्र में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था। तब प्रशासन ने 2400 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया था। इस दौरान बुलडोजर चलाकर रेलवे स्टेशन से सटी बस्ती से कुछ मकान ध्वस्त किए गए। इस सीमित कार्रवाई के बाद फिर मामला अटक गया। दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद रेलवे अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर सका।