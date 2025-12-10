जागरण संवाददाता, हल्‍द्वानी । बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर सुबह 8:00 बजे से ही क्षेत्र में जीरो जोन घोषित कर दिया गया है। जीरो जोन में प्रवेश करने वाली स्कूटीयों की डिग्गी भी चेक की जा रही है। वहीं पैदल चलने वालों से भी आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। सुनवाई के चलते नैनीताल पुलिस ने पूरी शक्ति बरत रही है।

बुधवार की सुबह से बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस असलहे व लाठी संग मुस्तैद हो गई है। क्षेत्र में पुलिस पैदल गश्त भी कर रही है। वहीं क्षेत्र की कई दुकानें बंद तो कुछ खुली हुई हैं। स्कूलों में भी छुट्टी की गई है। जीरो जोन घोषित होने का असर रेलवे बाजार की इलेक्ट्रानिक की दुकानों में दिखाई दे रहा है। यहां पूरी तरह से सन्नाटा है। जबकि जीरो जोन होने के चलते गौला पुल से लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

पैदल आने वाले लोगों से भी आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से बनभूलपुरा की ओर जाने से मनाही है। लोग हल्द्वानी बस स्टेशन वाली रोड से आवाजाही कर रहे हैं। मुख्य बाजार से होते हुए बनभूलपुरा के एंट्री प्वाइंट(ताज चौराहा) में भारी पुलिस बल मुस्तैद है। प्रवेश करने वालों पर पूरी सख्ती दिखाई जा रही है। एक ही व्यक्ति की चेकिंग तीन से चार पुलिस कर्मी कर रहे हैं।