Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले पर 'सुप्रीम' सुनवाई आज, 15 लोग गिरफ्तार; इमाम आसिम को नोटिस

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इमाम आसिम को नोटिस भेजा गया है। यह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुप्रीम सुनवाई। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुप्रीम सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले के शक में हिरासत में लिए गए बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके का नोटिस देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। पुलिस का मानना है कि इमाम के कहने पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान सैकड़ों की भीड़ जमा हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार की शाम ढलते ही पुलिस ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी को बुधवार को एसडीएम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। एसपी सिटी मनोज कत्याल के अनुसार बनभूलपुरा की सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिनों से क्षेत्र के लोगों को चिह्नित किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को भड़का सकते हैं। ऐसे 15 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 15 अन्य को नोटिस भेजा गया है। जिन्हें नोटिस दिए गए हैं, उसमें पूर्व में एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की ओर से दिल्ली धमाके के मामले में 20 घंटे हिरासत में लिए गए लाइन नंबर आठ बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी का नाम भी शामिल है।

    बता दें कि हाल ही में दिल्ली धमाके के मामले में एनआइए व दिल्ली पुलिस हल्द्वानी पहुंची थी। पुलिस ने बनभूलपुरा लाइन नंबर आठ स्थित बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को हिरासत में लिया था। साथ ही उनके मोबाइल व लैपटाप की भी जांच की गई थी। हालांकि कोई भी अहम सबूत नहीं मिलने पर इमाम आसिम कासमी को छोड़ दिया गया था। अब बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने कासमी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद किया गया है। जबकि इससे पहले एक दिसंबर को पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया था और 121 लोगों को नोटिस भेजे थे।

     

    यह भी पढ़ें- नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख, बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को जमानत से इन्कार

    यह भी पढ़ें- हल्‍द्वानी के बनभूलपुरा में पकड़ा जा चुका डेमोग्राफी बदलने का खेल, तीन को जेल तो 48 लोगों के डोमेसाइल हुए थे कैंसिल