बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले पर 'सुप्रीम' सुनवाई आज, 15 लोग गिरफ्तार; इमाम आसिम को नोटिस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुप्रीम सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले के शक में हिरासत में लिए गए बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके का नोटिस देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। पुलिस का मानना है कि इमाम के कहने पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान सैकड़ों की भीड़ जमा हो सकती है।

मंगलवार की शाम ढलते ही पुलिस ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी को बुधवार को एसडीएम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। एसपी सिटी मनोज कत्याल के अनुसार बनभूलपुरा की सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिनों से क्षेत्र के लोगों को चिह्नित किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को भड़का सकते हैं। ऐसे 15 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 15 अन्य को नोटिस भेजा गया है। जिन्हें नोटिस दिए गए हैं, उसमें पूर्व में एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की ओर से दिल्ली धमाके के मामले में 20 घंटे हिरासत में लिए गए लाइन नंबर आठ बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी का नाम भी शामिल है।