नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख, बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को जमानत से इन्कार

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा मामले के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को जमानत नहीं देते हुए सरकार से पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने एक पूर्व पार्षद को भी जमानत नहीं दी जबकि तीन आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली।

सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक समेत 16 की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीन आरोपितों दानिश मलिक, जुनैद और अयाज अहमद की जमानत मंजूर कर दी जबकि हल्द्वानी नगर निगम के पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ सेबू को भी जमानत नहीं दी। कोर्ट अब आरोपितों के जमानत मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि वह निर्दोष है। घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य भी मौजूद नहीं हैं। वह वरिष्ठ नागरिक है और पिछले वर्ष फरवरी से जेल में बंद है।