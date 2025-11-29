जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा में इसी नवंबर माह में डेमोग्राफी बदलने का खेल भी पकड़ा जा चुका है। कमिश्नर की छापेमारी के बाद गिरोह की कहानी सामने आई थी। जिसमें बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जबकि प्रशासन ने पिछले पांच साल में गलत तरीके से बनाए गए 48 स्थायी निवास प्रमाणपत्रों को निरस्त किया था। इस पूरे मामले में जांच का दौर अब भी जारी है।



13 नवंबर को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक शिकायत के बाद बनभूलपुरा में मो. फैजान मिकरानी के घर पर छापा मारा था। लेकिन वह मौके से फरार हो गया। छानबीन में घर से कई अहम दस्तावेज मिले थे। पता चला कि बरेली निवासी रईस नाम के व्यक्ति का स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने के लिए हल्द्वानी निवासी किसी रईस के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। तहसीलदार की ओर से बनभूलपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने फैजान, रईस के अलावा ऊर्जा निगम के अस्थायी कर्मचारी दिनेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था।