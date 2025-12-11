Banbhulpura Encroachment: कड़ी सुरक्षा में रहा बनभूलपुरा, 25 दिन में तीसरी बार टली सुनवाई

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुप्रीम सुनवाई के चलते सुबह आठ से रात नौ बजे तक सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद रही। 13 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा ऐसी थी कि जीरो जोन में प्रवेश करने वाली स्कूटी के अंदर रखा सामान तक चेक किया गया। पैदल चलने वाले लोगों के बैग भी खोलकर देखे गए। साथ ही जीरो जोन में आधार कार्ड दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। 400 सुरक्षाकमियों ने चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी।

सुप्रीम सुनवाई के चलते बुधवार का दिन फिर ढोलक-गफूरबस्ती व बनभूलपुरा के लिए तनावपूर्ण रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तिथि आगे बढ़ने के बाद भी लोगों की बेचैनी बढ़ गई। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस, आरपीएफ व जीआरपी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी। पुलिस व रेलवे की अलग-अलग ड्रोन फौज आसमान से नीचे नजरे बनाई हुई थीं।

वहीं, पुलिस की तीसरी आंख की तरह कंट्रोल रूम के जरिये 35 सीसीटीवी से 20 लोकेशन में नजरें बनीं हुईं थी। पुलिस की इस कड़ी सुरक्षा से लोगों को काफी परेशानी भी हुई। हालांकि शाम चार बजे सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की तिथि बढ़ने के बाद रात नौ बजे बाद जीरो जोन हटा दिया गया। क्षेत्र में असलहे के साथ मुस्तैद भारी पुलिस बल होने के चलते भी लोगों में खौफ की स्थिति बनी रही। स्कूल से आने-वाले बच्चों को भी पुलिस के सामने आधार कार्ड दिखाना पड़ा। वहीं, एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि रेंज से मिलने वाली फोर्स अब लौटने लगी हैं लेकिन बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में फोर्स तैनात रहेगी।

एसएसपी ने ड्रोन कैमरे से देखी रेलवे भूमि कब्जाने की जगह एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने बनभूलपुरा थाना से लेकर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राह चलते लोगों और बस चालकों से पूछताछ की। बनभूलपुरा थाना के बाहर खड़े विशाल पेड़ की लापिंग चापिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही हल्द्वानी रेलवे स्टेशन परिसर में भी सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में बने फुटओवर ब्रिज में चढ़कर ड्रोन कैमरे से रेलवे भूमि में अतिक्रमण किए गए स्थल का भी जायजा लिया। वहीं, ड्यूटी प्वाइंट पर तैनात किए गए पुलिस कर्मियों को फूड पैकेट भी बांटे। इस दौरान एसपी क्राइम डा. जगदीश चंद्र, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित सैनी, बनभूलपुरा थानाध्यक्ष डीएस फर्त्याल, कोतवाल विजय मेहता आदि मौजूद रहे।

25 दिन में तीसरी बार टली सुनवाई बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे प्रकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अगली तारीख दे दी है। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी थी, लेकिन बिना सुनवाई कोर्ट ने 16 दिसंबर की तिथि दी है। पिछले माह 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई थी, जहां वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो दिसंबर अगली तिथि दी। दो को बिना सुनवाई के मामले की तारीख 10 दिसंबर दे दी गई। अब मामले की सुनवाई फिर आगे बढ़ा दी है। इससे बनभूलपुरा में अनिश्चितता का माहौल बढ़ गया है। एएसपी अरुणा भारती ने बताया कि स्टेशन पर सभी बलों से 200 से अधिक जवान तैनात किए गए। आरपीएफ कमांडेंट पवन श्रीवास्तव ने बताया स्टेशन की निगरानी ड्रोन से हो रही है। वहीं ट्रेनों के संचालन में कोई बाधा नहीं आई है।