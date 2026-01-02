बीत गया साल, लेकिन उत्तराखंड की इन तीन बड़ी चोरियों का नहीं हुआ पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी में दिसंबर माह में हुई तीन चोरियां पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गई है। साल बीत गया लेकिन पुलिस अब तक तीनों मामलों का पर्दाफाश नहीं कर सकी है।जबकि पुलिस बार बार अहम सुराग मिलने की बात कहती आ रही है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि तीन दिन के भीतर कुसुमखेड़ा में ज्वेलर्स के वहां चोरी की वारदात देने वालों को सबके सामने लाकर खड़ा कर देंगे।

हल्द्वानी में दिसंबर में पीलीकोटी स्थित लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर के वहां आठ तोला सोना व पांच हजार रुपये की चोरी हुई थी।लेकिन इस मामले में भी पुलिस ने अब तक चोर नहीं ढूंढ सकीं। वहीं मुखानी थाना क्षेत्र में ही दूसरी चोरी 19 दिसंबर की रात कुसुमखेड़ा चौराहा समीप राधिका ज्वेलर्स के वहां हुई।जहां शातिर चोरों ने दूसरी दुकान से सुराग कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने इस चोरी में करीब आठ चोर शामिल होना बताया।इन चोरों की तलाश के लिए पुलिस उत्तरप्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र व नेपाल देश में भी चोरों को ढूंढने गई। चोरों की तलाश के लिए 30 पुलिस बल की टीम लगाई गई।चोरी हुए 16 दिन बीत गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपितों को उन्होंने खोज निकाला है। जिनसे माल बरामदगी की कार्रवाई चल रही है।