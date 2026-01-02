Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बीत गया साल, लेकिन उत्तराखंड की इन तीन बड़ी चोरियों का नहीं हुआ पर्दाफाश

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:17 PM (IST)

    हल्द्वानी में दिसंबर माह में हुई तीन बड़ी चोरियां, जिनमें एक ज्वेलरी शॉप से डेढ़ करोड़ की चोरी, एक सेवानिवृत्त इंजीनियर के घर से आठ तोला सोना और मेडिक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सेवानिवृत्त लोनिवि इंजीनियर के वहां चोरी हुए बीत गए 32 दिन. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी में दिसंबर माह में हुई तीन चोरियां पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गई है। साल बीत गया लेकिन पुलिस अब तक तीनों मामलों का पर्दाफाश नहीं कर सकी है।जबकि पुलिस बार बार अहम सुराग मिलने की बात कहती आ रही है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि तीन दिन के भीतर कुसुमखेड़ा में ज्वेलर्स के वहां चोरी की वारदात देने वालों को सबके सामने लाकर खड़ा कर देंगे।

    हल्द्वानी में दिसंबर में पीलीकोटी स्थित लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर के वहां आठ तोला सोना व पांच हजार रुपये की चोरी हुई थी।लेकिन इस मामले में भी पुलिस ने अब तक चोर नहीं ढूंढ सकीं। वहीं मुखानी थाना क्षेत्र में ही दूसरी चोरी 19 दिसंबर की रात कुसुमखेड़ा चौराहा समीप राधिका ज्वेलर्स के वहां हुई।जहां शातिर चोरों ने दूसरी दुकान से सुराग कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

    पुलिस ने इस चोरी में करीब आठ चोर शामिल होना बताया।इन चोरों की तलाश के लिए पुलिस उत्तरप्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र व नेपाल देश में भी चोरों को ढूंढने गई। चोरों की तलाश के लिए 30 पुलिस बल की टीम लगाई गई।चोरी हुए 16 दिन बीत गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपितों को उन्होंने खोज निकाला है। जिनसे माल बरामदगी की कार्रवाई चल रही है।

    जल्द ही पुलिस अब करोड़ों की चोरी के मामले में पर्दाफाश कर सकती है। इधर, 25 दिसंबर की रात मेडिकल कालेज आवासीय भवन में 13 लाख रुपये के गहने की चोरी मामले में भी पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। जिसमें उन्हें कोई अहम सुराग नहीं मिला है।

    एसपी सिटी मनोज कत्याल का कहना है कि ज्वेलर्स शाप में हुई चोरी मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। वहीं मेडिकल कालेज में हुई चोरी मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है।

    यह भी पढ़ें- सर्दियों में बढ़ा चोरों का आतंक: बंद मकानों को बना रहे निशाना, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल

    यह भी पढ़ें- नव वर्ष के पहले दिन पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', हरिद्वार में 62 बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट