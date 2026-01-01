नव वर्ष के पहले दिन पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', हरिद्वार में 62 बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट
हरिद्वार पुलिस ने नव वर्ष के पहले दिन 62 पेशेवर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। 2026 में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से जिलेभ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: साल 2026 में जिले की अपराध व कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस ने पहले ही दिन कदम बढ़ाते हुए 62 पेशेवर अपराधियों पर शिकंजा कस दिया। जिलेभर के अलग-अलग थाना कोतवालियों में गैंगेस्टर एक्ट के कुल 20 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें लूट, नशा तस्करी, गोकशी और जरायम पेशे से जुड़े 62 आदतन अपराधियों को नामजद किया गया है।
साल 2025 में चोरी, नशा तस्करी, अवैध वसूली, रंगदारी और भय फैलाकर अपराध करने वाले गिरोह कई पुलिस के रडार पर थे। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने नए साल के पहले ही दिन इन गिरोहों के सरगनाओं और सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में शिकंजा कस दिया।
जिले में कुल 20 मुकदमें दर्ज किए गए। जिनमें थाना श्यामपुर में तीन, कनखल में छह, ज्वालापुर में दो, रानीपुर कोतवाली में चार, सिड़कुल में पांच, बहादराबाद में सात, कलियर में एक, रुड़की में तीन, गंगनहर में तीन, पथरी में पांच, लक्सर में सात, मंगलौर में आठ, भगवानपुर में छह, बुग्गावाला में दो आरोपितों को नामजद किया गया है।
वहीं, इस संबंध में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि वर्ष 2026 में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
यह भी पढ़ें- पौड़ी में घर में घुसकर युवक का अंगूठा काटा, पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले को किया गिरफ्तार
यह भी पढ़ें- पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी से ठगे 12 लाख रुपये, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।