Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नव वर्ष के पहले दिन पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', हरिद्वार में 62 बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:17 PM (IST)

    हरिद्वार पुलिस ने नव वर्ष के पहले दिन 62 पेशेवर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। 2026 में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से जिलेभ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गैंगेस्टर में दर्ज मुकदमों की जानकारी देते एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल: जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: साल 2026 में जिले की अपराध व कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस ने पहले ही दिन कदम बढ़ाते हुए 62 पेशेवर अपराधियों पर शिकंजा कस दिया। जिलेभर के अलग-अलग थाना कोतवालियों में गैंगेस्टर एक्ट के कुल 20 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें लूट, नशा तस्करी, गोकशी और जरायम पेशे से जुड़े 62 आदतन अपराधियों को नामजद किया गया है।

    साल 2025 में चोरी, नशा तस्करी, अवैध वसूली, रंगदारी और भय फैलाकर अपराध करने वाले गिरोह कई पुलिस के रडार पर थे। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने नए साल के पहले ही दिन इन गिरोहों के सरगनाओं और सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में शिकंजा कस दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में कुल 20 मुकदमें दर्ज किए गए। जिनमें थाना श्यामपुर में तीन, कनखल में छह, ज्वालापुर में दो, रानीपुर कोतवाली में चार, सिड़कुल में पांच, बहादराबाद में सात, कलियर में एक, रुड़की में तीन, गंगनहर में तीन, पथरी में पांच, लक्सर में सात, मंगलौर में आठ, भगवानपुर में छह, बुग्गावाला में दो आरोपितों को नामजद किया गया है।

    वहीं, इस संबंध में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि वर्ष 2026 में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

    यह भी पढ़ें- पौड़ी में घर में घुसकर युवक का अंगूठा काटा, पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले को किया गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी से ठगे 12 लाख रुपये, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा