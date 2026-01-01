नव वर्ष के पहले दिन पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', हरिद्वार में 62 बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: साल 2026 में जिले की अपराध व कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस ने पहले ही दिन कदम बढ़ाते हुए 62 पेशेवर अपराधियों पर शिकंजा कस दिया। जिलेभर के अलग-अलग थाना कोतवालियों में गैंगेस्टर एक्ट के कुल 20 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें लूट, नशा तस्करी, गोकशी और जरायम पेशे से जुड़े 62 आदतन अपराधियों को नामजद किया गया है।



साल 2025 में चोरी, नशा तस्करी, अवैध वसूली, रंगदारी और भय फैलाकर अपराध करने वाले गिरोह कई पुलिस के रडार पर थे। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने नए साल के पहले ही दिन इन गिरोहों के सरगनाओं और सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में शिकंजा कस दिया।