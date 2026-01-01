Language
    पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी से ठगे 12 लाख रुपये, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:03 PM (IST)

    हरिद्वार के रानीपु में एक महिला ने पति और उसके दोस्त पर 12 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, पति ने 2020 में एक प्लाट दिला ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रानीपुर क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्त पर जमीन के नाम पर 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, भेल रानीपुर निवासी तनु ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2020 में उनके पति प्रशांत शर्मा निवासी सिंहद्वार ज्वालापुर ने कहा कि उसका मित्र शुभम चौधरी सस्ते दामों में प्लॉट बेच रहा है।

    प्लॉट कृष्णा कोटेज कालोनी, ग्राम सलेमपुर महदूद द्वितीय में बताया गया। पति की बातों पर भरोसा कर मार्च 2020 में अपने पिता से 12 लाख रुपये उधार लेकर प्रशांत को दे दिए। कई महीने बीतने के बाद भी जब प्लॉट नहीं मिला तो उसने पति से पूछताछ की।

    इसके बाद तीन अप्रैल 2021 को प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई, जिसमें शुभम चौधरी को विक्रेता और प्रशांत शर्मा को गवाह दर्शाया गया। रजिस्ट्री के बाद भी दाखिल-खारिज नहीं कराया गया। वर्ष 2023 में पति ने घर से निकाल देने के बाद से तनु बीएचईएल में अपनी मां और भाई के साथ रहने लगी।

    अगस्त 2025 में जब उसने स्वयं दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया तो पता चला कि संबंधित भूमि शुभम चौधरी के नाम कभी दर्ज ही नहीं रही। भूमि सोनिया रावत निवासी पौड़ी गढ़वाल के नाम दर्ज पाई गई। रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच की जा रही है।

