नमक के धंधे में 2.55 लाख की धोखाधड़ी, कटनी के व्यापारी पर बोकारो में FIR

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के चास में नमक कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के कटनी निवासी व्यापारी दीपक कुमार होटवानी पर नमक लेने के बाद भुगतान नहीं करने का आरोप लगा है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर चास थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।



चास थाना पुलिस ने बंशीडीह पुरुलिया रोड निवासी विनायक साल्ट के प्रोपराइटर अनिल कुमार अग्रवाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, मध्य प्रदेश के कटनी स्थित निशांत इंटरप्राइजेज के संचालक दीपक कुमार होटवानी ने उनसे 1470 बोरा नमक खरीदा था। नमक की कुल कीमत लगभग दो लाख 55 हजार रुपये थी, लेकिन आरोपित ने अब तक भुगतान नहीं किया है।



अनिल कुमार अग्रवाल का कहना है कि कई बार संपर्क करने और भुगतान की मांग के बावजूद आरोपित टालमटोल करता रहा। इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है।



चास थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपित से संपर्क कर पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।