उत्तराखंड में 90 दिन के लिए छोड़े गए थे 40 कैदी, पकड़ में आए चार साल बाद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हल्द्वानी उप कारागार से 667 कैदियों को रिहा किया गया था। हालांकि कैदियों को सिर्फ 90 दिन के लिए छोड़ा गया था। लेकिन जब कैदियों को वापस लाने की बारी आई तो पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। हालांकि पुलिस ने 403 कैदियों को वापस जेल पहुंचा दिया था। अब चार साल बाद फिर 40 कैदियों को पुलिस ढूंढकर लाई है। जो अब हल्द्वानी उप कारागार में कैद हो गए हैं। यह कैदी अब थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर भी जेल में ही मनाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वर्ष 2021 में हल्द्वानी उप कारागार में कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए अंडर ट्रायल के 530 व सजायफ्ता के 137 कैदियों को पैरोल व जमानत में रिहा किया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईपावर समिति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद समिति ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी, जिन्हें कुछ समय के लिए आजाद किया जा सकता था। हालांकि गंभीर मामलों में जेल में बंद दुष्कर्म, गैंगस्टर जैसे कैदियों को रिहा नहीं किया गया।