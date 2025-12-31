रांची पुलिस के जवान पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता,रांची। चुटिया थाना की पुलिस ने जवान पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के नीचे आरपीएफ पोस्ट के पास घटना होने के बाद योगेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।

आवेदन में बताया गया है कि 26 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि रांची रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के नीचे आरपीएफ पोस्ट के पास हल्ला-गुल्ला हो रहा है और वहां काफी संख्या में लोग जमा हैं। सूचना मिलते ही सहायक अवर निरीक्षक योगेंद्र कुमार पीसीआर-21 में कार्यरत आरक्षी अनिल चंद्रा साहा और चालक आरक्षी कमलेश सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पर डंडा से वार मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि भीड़ ने एक व्यक्ति को घेर रखा है। पुलिस को देखते ही वह व्यक्ति घबरा गया। इसी दौरान आरक्षी अनिल चंद्रा साहा उस व्यक्ति को पकड़ने आगे बढ़े, जिस पर संबंधित व्यक्ति ने डंडा से वार कर दिया।

आरक्षी अनिल साहा गंभीर रूप से जख्मी हो गए और वह जमीन पर गिर पड़े। जवान के सिर से काफी खून बहने लगा। योगेद्र कुमार और चालक आरक्षी कमलेश सिंह ने घायल आरक्षी अनिल साहा को उठाकर तत्काल गुरुनानक अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें भर्ती कर इलाज कराया गया।

रांची स्टेशन पर करता है मजदूरी पुलिस द्वारा घायल आरक्षी की देखरेख और उपचार की व्यवस्था की गई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि जानलेवा हमला करने वाला आरोपित विपीन बिहारी टुडू है, जो रांची रेलवे स्टेशन परिसर में रहकर मजदूरी का काम करता है।

घायल आरक्षी अनिल साहा की तबीयत में सुधार होने के बाद 28 दिसंबर को चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद आरोपित को खेजते हुए पुलिस फिर से रेलवे स्टेशन के समीप गई तो वह पकड़ा गया। आरोपित ने एक युवक के साथ की थी मारपीट

मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन आरोपित युवक ने एक अन्य युवक के साथ मारपीट की थी। घायल युवक को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची थी लेकिन आरोपित युवक ने पुलिस पर ही हमला कर दिया।

शहर में पुलिसकर्मियों पर लगातार हो रहा है हमला शहर में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में बरियातू थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।