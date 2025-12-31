अंबाला जेल में बच्चे की हत्या के आरोपी ने किया सुसाइड, शौचालय में फंदा लगाकर दी जान
अंबाला सेंट्रल जेल में आठ माह के बच्चे की हत्या के मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ कल्लू ने शौचालय में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह उसका शव फंदे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। पिंजौर में आठ माह के मासूम बच्चे की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित जितेंद्र उर्फ कल्लू की अंबाला सेंट्रल जेल में मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब सात बजे जेल के शौचालय में उसका शव फंदे से झूलता मिला। जेल प्रशासन ने उसे फंदे से उतारकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पांच-छह जून की रात पिंजौर की एक कॉलोनी में नशे में धुत्त तीन आरोपितों ने पड़ोस की महिला को सबक सिखाने के लिए उसके साथ दुष्कर्म की साजिश रची थी। म
हिला को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से आरोपितों ने उसके आठ माह के बच्चे का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद शराब के नशे में बच्चे के रोने पर आरोपितों ने उसके मुंह में सेब ठूंस दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपितों ने शव को शिवलोतियां मंदिर के पास पहाड़ी क्षेत्र में जंगल में दफना दिया था।
