अंबाला जेल में बच्चे की हत्या के आरोपी ने किया सुसाइड, शौचालय में फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, अंबाला। पिंजौर में आठ माह के मासूम बच्चे की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित जितेंद्र उर्फ कल्लू की अंबाला सेंट्रल जेल में मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब सात बजे जेल के शौचालय में उसका शव फंदे से झूलता मिला। जेल प्रशासन ने उसे फंदे से उतारकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पांच-छह जून की रात पिंजौर की एक कॉलोनी में नशे में धुत्त तीन आरोपितों ने पड़ोस की महिला को सबक सिखाने के लिए उसके साथ दुष्कर्म की साजिश रची थी। म