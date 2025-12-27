Language
    शोले के 'वीरू' स्टाइल में हरिद्वार चला ड्रामा, पत्नी से झगड़े के बाद शराब पीकर मोबाइल टावर पर चढ़ा पति

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पत्नी से झगड़े के बाद एक व्यक्ति शराब पीकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पफिल्म शोले के ‘वीरू’ के ड्रामे जैसी घटना हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में देखने को मिली। शनिवार को पत्नी से झगड़ा होने के बाद गांव का एक युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ऊपर बैठकर हंगामा करने लगा। अचानक हुई इस हरकत से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके पर जमा हो गए।

    एक घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा 

    सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले स्थिति को संभाला और फिर युवक को शांत कराने के लिए लगातार समझाने-बुझाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया।

    पुलिस ने की युवक की काउंसलिंग

    नीचे आने के बाद पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की और उसके परिजनों को बुलाकर उसे उनके सिपुर्द कर दिया। साथ ही पुलिस ने उसकी पत्नी से भी बात कर दोनों को समझाने का प्रयास किया, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। घटना के कारण गांव में करीब एक घंटे तक हड़कंप और तनाव का माहौल बना रहा, बाद में स्थिति सामान्य हो गई।

