शोले के 'वीरू' स्टाइल में हरिद्वार चला ड्रामा, पत्नी से झगड़े के बाद शराब पीकर मोबाइल टावर पर चढ़ा पति

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पफिल्म शोले के ‘वीरू’ के ड्रामे जैसी घटना हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में देखने को मिली। शनिवार को पत्नी से झगड़ा होने के बाद गांव का एक युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया और ऊपर बैठकर हंगामा करने लगा। अचानक हुई इस हरकत से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके पर जमा हो गए।

एक घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले स्थिति को संभाला और फिर युवक को शांत कराने के लिए लगातार समझाने-बुझाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया।