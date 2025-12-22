Language
    साली से शादी की जिद में जीजा का पागलपन! मोबाइल टावर पर चढ़ा, पत्नी के पहुंचते ही मच गया हंगामा

    By Jitendra Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक जीजा अपनी साली से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पत्नी ने हंगामा मचाया। इस घटना से क्षे ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सहार (औरैया)। औरैया में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर साली से शादी की जिद पर वह अड़ गया। इस बीच लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पति के टावर चढ़ने की सूचना मिलने पर वह बच्चे के साथ वहां पर पहुंच गई। 

    साली से शादी करने की जिद करने के बाद युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जहां से चिल्लाते हुए ग्रामीण व घरवालों को बुलाने लगा। पहुंचे लोगों ने देखा तो यूपी-112 को सूचना दी। घटना गांव गोपालपुर में सोमवार सुबह करीब 9.30 बजे की है। पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। इसके लिए करीब एक घंटे तक रेस्क्यू किया गया। पूछताछ के बाद युवक का सहार थाने की पुलिस ने चालान कर दिया।

     

    कूदने की दे रहा था धमकी

    सहार थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में शहरुद्दीन उर्फ शेरा मोबाइल टावर पर चढ़कर शोर मचाने लगा। जोर-जोर से साली का नाम लेकर कहने लगा कि उसे उससे शादी करनी है। युवक की आवाज को सुनने के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने उसे उतरने को कहा तो कूद जाने की धमकी देकर उन्हें डराने लगा। इस बीच सूचना पर पहुंची यूपी-112 ने उसे उतरने को कहा। लेकिन, जिद पर अड़ा शेरा नीचे नहीं आया।

     

    खुद को जिंदा जलाने की दी धमकी

    इस बीच पत्नी अपने डेढ़ साल के बच्चे को लेकर पहुंच गई। जिसे देख पेट्रोल उड़ेलकर खुद को जिंदा जलाने की धमकी दी। तीन घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला। साली भी पहुंची और उसे आवाज देनी शुरू की। पुलिस की मौजूदगी में अग्निशमन विभाग की टीम की मदद से रेस्क्यू चला। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसे उतारा जा सका। सहार थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि युवक का चालान किया गया है।