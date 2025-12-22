साली से शादी की जिद में जीजा का पागलपन! मोबाइल टावर पर चढ़ा, पत्नी के पहुंचते ही मच गया हंगामा

संवाद सूत्र, सहार (औरैया)। औरैया में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर साली से शादी की जिद पर वह अड़ गया। इस बीच लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पति के टावर चढ़ने की सूचना मिलने पर वह बच्चे के साथ वहां पर पहुंच गई।

साली से शादी करने की जिद करने के बाद युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जहां से चिल्लाते हुए ग्रामीण व घरवालों को बुलाने लगा। पहुंचे लोगों ने देखा तो यूपी-112 को सूचना दी। घटना गांव गोपालपुर में सोमवार सुबह करीब 9.30 बजे की है। पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। इसके लिए करीब एक घंटे तक रेस्क्यू किया गया। पूछताछ के बाद युवक का सहार थाने की पुलिस ने चालान कर दिया।

कूदने की दे रहा था धमकी सहार थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में शहरुद्दीन उर्फ शेरा मोबाइल टावर पर चढ़कर शोर मचाने लगा। जोर-जोर से साली का नाम लेकर कहने लगा कि उसे उससे शादी करनी है। युवक की आवाज को सुनने के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने उसे उतरने को कहा तो कूद जाने की धमकी देकर उन्हें डराने लगा। इस बीच सूचना पर पहुंची यूपी-112 ने उसे उतरने को कहा। लेकिन, जिद पर अड़ा शेरा नीचे नहीं आया।