नए साल की शुरुआत में बाजार ने किसानों को दिया जोर का झटका, 50 रुपये गिरे गन्ने के दाम; गुड़ के दाम भी हुए कम

जागरण संवाददाता, रुड़की। नए साल की शुरुआत में ही किसानों को जोर का झटका लगा है। गन्ने के दाम जो 470 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गए थे वह गिरकर 415 एवं 420 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। इतना ही नहीं गुड़ के दामों में भी तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल की कमी आ गई है। ऐसे में किसान अब चीनी मिल की ओर रूख कर रहे हैं।

इस बार पेराई सत्र की शुरुआत से ही गन्ना कोल्हू में गन्ने के दाम चीनी मिल की तुलना में अधिक रहे हैं। साथ ही गन्ने का उत्पादन भी कम है। 10 दिन पहले गन्ने के दाम 470 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गए। जिसकी वजह से किसानों ने चीनी मिल के बजाए गन्ना कोल्हू की ओर रुख करना शुरू कर दिया।

जिसका नतीजा यह रहा कि चीनी मिलों में गन्ने की कमी होना शुरू हो गई है। लिब्बरहेड़ी चीनी मिल के 50 से अधिक तोल केंद्रों पर तो 10 दिन से गन्ना ही नहीं पहुंच रहा था। इसी बीच बाजार ने किसानों को जोर का झटका दे दिया है।

गुड़ के दाम में 300 रुपये प्रति क्विंटल की कमी दर्ज की गई है। 4300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकने वाला गुड़ अब चार हजार रुपये प्रति क्विंटल पर आकर सिमट गया है। इसकी वजह से गन्ने के दाम में भी कमी आई है।