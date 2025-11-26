हरिद्वार में रिश्ते तार-तार: ताऊ के बेटों ने दो भाइयों पर किया खूनी हमला, ताई ने कुत्ते से कटवाया
हरिद्वार के खन्नानगर में ताऊ के बेटों ने दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि ताई ने पालतू कुत्ता छुड़वाकर उन्हें कटवाया। घायल भाइयों ने कोर्ट के माध्यम से ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना 25 अगस्त की रात को हुई, जब नशे में धुत गौरव ने अपने भाई सौरव और मां पुष्पा देवी के साथ मिलकर राहुल पर हमला किया।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार ! ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की खन्नानगर कालोनी में दो सगे भाइयों पर ताऊ के बेटों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि ताई ने उनके ऊपर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने दोनों भाइयों को दो जगह पर काटा। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की मदद से ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, गली नंबर तीन खन्ना नगर निवासी रवि शर्मा ने अदालत में दी तहरीर में कहा कि बीते 25 अगस्त की रात लगभग एक बजे उनका भाई राहुल शर्मा घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान ताऊ का बेटा गौरव उर्फ गोलू नशे की हालत में वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। कुछ देर बाद उसका भाई सौरव और मां पुष्पा देवी भी मौके पर आ गए और तीनों ने मिलकर राहुल की पिटाई शुरू कर दी।
बताया कि शोर सुनकर वह स्वयं व उनके माता-पिता बाहर निकले। उसी दौरान गौरव ने राहुल के सिर पर चापड़ से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सौरव ने डंडा चलाया। आरोप है कि बचाव में आए रवि शर्मा पर ताई पुष्पा देवी ने अपने पालतू कुत्ते को छोड़ दिया, जिससे कुत्ते ने उन्हें दो स्थानों पर काट लिया। मोहल्ले के लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपित अपने घर में चले गए।
कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद सभी नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू दी गई है।
