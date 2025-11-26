जागरण संवाददाता, हरिद्वार ! ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की खन्नानगर कालोनी में दो सगे भाइयों पर ताऊ के बेटों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि ताई ने उनके ऊपर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने दोनों भाइयों को दो जगह पर काटा। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की मदद से ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, गली नंबर तीन खन्ना नगर निवासी रवि शर्मा ने अदालत में दी तहरीर में कहा कि बीते 25 अगस्त की रात लगभग एक बजे उनका भाई राहुल शर्मा घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान ताऊ का बेटा गौरव उर्फ गोलू नशे की हालत में वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। कुछ देर बाद उसका भाई सौरव और मां पुष्पा देवी भी मौके पर आ गए और तीनों ने मिलकर राहुल की पिटाई शुरू कर दी।