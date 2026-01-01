Language
    UKPSC ने प्रवक्ता के 808 पदों पर दोबारा जारी किया नोटिफिकेशन, अभ्यर्थी कर सकते हैं आनलाइन आवेदन 

    By Robin Mall Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:52 PM (IST)

    उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग समूह 'ग' के 808 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है। सेवा नियमावली में बदलाव के कारण ...और पढ़ें

    उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हरिद्वार स्थित भवन।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : राज्य लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ग) के 808 रिक्त पदों पर दोबारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सेवा नियमावली में परिवर्तन होने के चलते शासन स्तर से पूर्व में यह विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई थी। अब 31 दिसंबर से अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 20 जनवरी तक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें सामान्य शाखा में 775 पद और महिलाओं के लिए 83 पद रिक्त हैं।

    हिंदी प्रवक्ता के 78 पद रिक्त हैं। अंग्रेजी विषय में कुल रिक्तियां 54 हैं। संस्कृत विषय में रिक्त पदों की संख्या 62 है। भौतिक शास्त्र में 73 रिक्तियां हैं। रसायन शास्त्र में 51 रिक्तियां हैं। गणित विषय में 43 पद हैं। जीव विज्ञान विषय में 67 रिक्तियां हैं। नागरिक शास्त्र विषय में 111 पद हैं। अर्थशास्त्र विषय में 72 पद हैं। इतिहास विषय में 42 पद हैं। भूगोल विषय में 53 पद हैं। समाजशास्त्र विषय में 13 पद हैं।

    महिलाओं के लिए प्रवक्ता के पदों की संख्या विषयवार

    महिलाओं के लिए कुल 83 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें हिंदी विषय में 10 पद हैं। अंग्रेजी विषय में 14 रिक्तियां हैं। संस्कृत विषय में 1 रिक्त पद अनारक्षित है। भौतिक शास्त्र विषय में 7 रिक्तियां हैं। रसायन शास्त्र में 6 रिक्तियां हैं। गणित विषय में 6 रिक्तियां हैं।

    जीव विज्ञान विषय में 4 रिक्तियां हैं और चारों ही अनारक्षित हैं। नागरिक शास्त्र विषय में 5 रिक्तियां अनारक्षित हैं। अर्थशास्त्र विषय में 12 रिक्तियां हैं। इतिहास विषय में 4 रिक्तियां अनारक्षित हैं। भूगोल विषय में 9 रिक्तियां हैं। गृह विज्ञान विभाग में 8 रिक्तियां हैं।

    कला विषय को छोड़कर पूर्व के अभ्यर्थियों का आवेदन होगा मान्य

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि 18 अक्टूबर 2024 को प्रवक्ता पदों के लिए आनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कला विषय को छोड़कर दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन मान्य होंगे।

    इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने 18 अक्टूबर 2024 को जारी रिक्तियों के आधार पर आवेदन किया था, वे अपना पूर्व में किया गया आनलाइन आवेदन निरस्त कर नया आवेदन भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों का पूर्व में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और उन्हें नए आवेदन के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।

