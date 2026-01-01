UKPSC Vacancy 2026: असिस्टेंट लाइब्रेरियन और ट्रांसलेटर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक और टाइपिस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे तय समय से इन पदों पर ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 26 जनवरी से 04 फरवरी तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता
सहायक समीक्षा के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा, अनुवादक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री और टाइपिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
इतनी मिलेगी सैलरी
सहायक समीक्षा अधिकारी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400
असिस्टेंट लाइब्रेरियन 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100
अनुवादक 29,200 रुपये से लेकर 92,300
टाइपिस्ट 29,200 रुपये से लेकर 92,300
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
UKPSC Vacancy 2026: ऐसे करें अप्लाई
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के 'How to Apply' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
