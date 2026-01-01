UKPSC Vacancy 2026: असिस्टेंट लाइब्रेरियन और ट्रांसलेटर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक और टाइपिस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे तय समय से इन पदों पर ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 26 जनवरी से 04 फरवरी तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता सहायक समीक्षा के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा, अनुवादक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री और टाइपिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।