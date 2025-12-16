UKSSSC की समूह-ग के 30 पदों के लिए रविवार को होगी लिखित परीक्षा, 1348 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) समूह-ग के 30 पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 दिसंबर, 2025 को हरिद्वार में होगी। यह परीक्षा सहायक कृषि अधिक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की समूह-ग के 30 पदों के लिए रविवार (21 दिसंबर, 2025) को लिखित परीक्षा दो पाली में हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) परिसर में होगी। दोनों परीक्षाओं के लिए 1348 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
यूकेएसएसएससी के सचिव शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि आयोग की ओर से 31 जनवरी, 2025 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-एक (रसायन शाखा) एवं प्राविधिक सहायक वर्ग-एक (अभियंत्रण शाखा) के 15-15 रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार को किया जाएगा।
इन पदों की परीक्षा पूर्व में 12 अक्टूबर, 2025 को प्रस्तावित की गई थी, जिसे अब पुनर्निर्धारित करते हुए 21 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। आयोग के सचिव ने बताया कि छोटी परीक्षा होने के कारण इसे हरिद्वार यूकेपीएससी परिसर में आयोजित कराया जा रहा है।
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-एक की लिखित परीक्षा प्रातः दस बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं, प्राविधिक सहायक वर्ग-एक की परीक्षा अपराह्न दो बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन, अलग-अलग पालियों में संपन्न कराई जाएंगी।
आयोग ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने एवं परीक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करना होगा। प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी आनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।