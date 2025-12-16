Language
    42,700 विद्यार्थियों को ओलिंपियाड का इंतजार, बोर्ड परीक्षा से पहले ओलिंपियाड करा पाएगा JAC

    By Neeraj Ambastha Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    झारखंड में 42,700 विद्यार्थी ओलिंपियाड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। JAC (झारखंड एकेडमिक काउंसिल) के सामने यह चुनौती है कि बोर्ड परीक्षा से पहले ओलिंपियाड ...और पढ़ें

    - नवंबर माह में ही होनेवाली थी ओलिंपियाड परीक्षा, अभी तक तिथि तय नहीं
    - बोर्ड परीक्षा से पहले आयोजित कराना चुनौती, तीन फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा
    - प्रश्नपत्र तथा ओएमआर शीट के मुद्रण में देरी के कारण तिथि निर्धारित नहीं
    राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची : झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) द्वारा इस शैक्षणिक सत्र की स्टेट ओलिंपियाड परीक्षा जैक बोर्ड परीक्षा से पहले आयोजित किए जाने की चुनौती है। राज्य में जैक की दसवीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा तीन फरवरी से शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक स्टेट ओलिंपियाड परीक्षा के आयोजन की तिथि तय नहीं हो पाई है। यह परीक्षा नवंबर-दिसंबर माह में ही होनेवाली थी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण करानेवाले 42,700 विद्यार्थियों को परीक्षा का इंतजार है।
    दरअसल, इस परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट का मुद्रण अभी तक नहीं हो पाया है। इसे लेकर अभी टेंडर प्रक्रिया ही पूरी की जा रही है। प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट के मुद्रण की जिम्मेदारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी गई है। इस बार यह परीक्षा बदले पैटर्न में आयोजित होनेवाली है। इसके तहत पांच अलग-अलग विषयों में इसकी परीक्षा आयोजित करने की जगह एक कामन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें उक्त पांच विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित होगी। यह परीक्षा सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले कक्षा सातवीं से नौवीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। बता दें कि अभी तक स्टेट ओलिंपियाड परीक्षा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के लिए अलग-अलग आयोजित होती थाी। विद्यार्थियों के पास इसका विकल्प होता था कि वह एक या इससे अधिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हो। कोई विद्यार्थी चाहे तो एक से अधिक या पांचों विषयों में सम्मिलित हो सकता था।
    पहले जिला तथा उसके बाद राज्य स्तर पर होनी है परीक्षा
    झारखंड ओलंपियाड का आयोजन दो चरणों में
    होना है। पहले चरण में जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रत्येक
    जिला से तीनों कक्षाओं के पांच-पांच विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय
    प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। राज्य
    स्तरीय प्रतियोगिता में तीनों कक्षाओं से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान
    प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
