CLAT Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है क्लैट परीक्षा का रिजल्ट, यहां  consortiumofnlus.ac.in से कर सकेंगे डाउलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) की ओर से क्लैट परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो परीक्षा का रिजल्ट 17 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। बता दें, तकरीबन 92,000 अभ्यर्थी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में शामिल हुए थे, जिसमें से लगभग 75,009 अभ्यर्थी अंडर ग्रेजुएट और लगभग 17,335 अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से क्लैट रिजल्ट के साथ-साथ स्कोरकार्ड भी जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को अवश्य संभालकर रखें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

CLAT Result 2026 : ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट क्लैट परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।