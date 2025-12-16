Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HTET January 2026: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) के लिए हरियाणा बोर्ड की ओर से एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदार जल्द ही एचटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन ...और पढ़ें

    Hero Image

    HTET January 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे जल्द ही  ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथियां देख और डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन लेवल में होगी परीक्षा

    हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से HTET परीक्षा का आयोजन तीन लेवेल में किया जाएगा। लेवल-1 में प्राइमरी टीचर (PRT), लेवल-2 में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) और लेवल-3 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

    इस दिन से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

    एचबीएसई की ओर से HTET परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उम्मीदवार जनवरी, 2026 तक इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा, बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता

    जो उम्मीदवार लेवल-1 यानी प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कक्षा बारहवीं और डिप्लोमा इन एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा, लेवल-2 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही लेवल-3 के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ-साथ बीएड की डिग्री भी अवश्य होनी चाहिए। 

    ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    एचबीएसई की ओर हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स से मदद से अप्लाई कर सकेंगे।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर HTET January 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें। 
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कान कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

     

    यह भी पढ़ें: MPPSC Exam Calendar 2026: एमपीपीएससी ने PCS, फॉरेस्ट सर्विस सहित अन्य एग्जाम के लिए कैलेंडर किया जारी, देखें डिटेल