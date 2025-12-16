MPPSC Exam Calendar 2026: एमपीपीएससी ने PCS, फॉरेस्ट सर्विस सहित अन्य एग्जाम के लिए कैलेंडर किया जारी, देखें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली विभिन्न भर्तियों की परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी कर डेट्स की घोषणा कर दी है। एमपीपीएससी की ओर से पीसीएस, राज्य वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आदि के लिए डेट्स घोषित की गई हैं। जो भी अभ्यर्थी एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे एग्जाम कैलेंडर के अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश एग्जाम कैलेंडर 2026

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ओर से कुल 10 भर्तियों के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा की गई है। डेट वाइज पूरा कैलेंडर आप यहां से चेक कर सकते हैं। परीक्षा का नाम परीक्षा की तिथि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पश्चात आयोजित की जा सकेगी सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइंस) परीक्षा 2025 04 जनवरी 2026 उप संचालक प्राचार्य वर्ग. 2 सहायक संचालक (तकनीकी) 2025 22 फरवरी 2026 राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 22 मार्च 2026 राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 26 अप्रैल 2026 सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 (प्रथम चरण) 12 जुलाई 2026 सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 (द्वितीय चरण) 02 अगस्त 2026 सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 (तृतीय चरण) 30 अगस्त 2026 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 07 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026 राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 27 सितंबर 2026

MPPSC Exam Calendar 2026 PDF Link