MPPSC Exam Calendar 2026: एमपीपीएससी ने PCS, फॉरेस्ट सर्विस सहित अन्य एग्जाम के लिए कैलेंडर किया जारी, देखें डिटेल
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीसीएस प्रीलिम, मेंस एग्जाम सहित अन्य भर्तियों की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इस पेज ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली विभिन्न भर्तियों की परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी कर डेट्स की घोषणा कर दी है। एमपीपीएससी की ओर से पीसीएस, राज्य वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आदि के लिए डेट्स घोषित की गई हैं। जो भी अभ्यर्थी एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे एग्जाम कैलेंडर के अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश एग्जाम कैलेंडर 2026
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ओर से कुल 10 भर्तियों के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा की गई है। डेट वाइज पूरा कैलेंडर आप यहां से चेक कर सकते हैं।
|परीक्षा का नाम
|परीक्षा की तिथि
|राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025
|माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पश्चात आयोजित की जा सकेगी
|सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइंस) परीक्षा 2025
|
04 जनवरी 2026
|
उप संचालक प्राचार्य वर्ग. 2 सहायक संचालक (तकनीकी) 2025
|
22 फरवरी 2026
|राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025
|22 मार्च 2026
|राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026
|26 अप्रैल 2026
|सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 (प्रथम चरण)
|12 जुलाई 2026
|सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 (द्वितीय चरण)
|02 अगस्त 2026
|सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 (तृतीय चरण)
|30 अगस्त 2026
|राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026
|07 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026
|राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026
|
27 सितंबर 2026
MPPSC Exam Calendar 2026 PDF Link
एमपी पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद
एमपीपीएससी की ओर से मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन इस माह के अंत तक जारी होने का अनुमान है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए जायेंगे। प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन 07 सितंबर 2026 से12 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
