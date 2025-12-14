MPPSC PCS Notification 2026: एमपी पीसीएस नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित अन्य डिटेल कर लें चेक
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एमपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम 2026 के लिए अधिसूचना इसी माह में जारी की जा सकती है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनला ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माह के अंत तक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एमपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
पीसीएस एग्जाम में भाग लेने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं उम्र
एमपी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु वर्दीधारी पदों के लिए 33 वर्ष एवं अन्य पदों के लिए 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म भरने के साथ ही कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा तभी आपका फॉर्म स्वीकार होगा।
आवेदन की स्टेप्स
- मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 में आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर Online Application Form के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 से सम्बंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- मांगी गयी डिटेल भरें एवं इसके बाद Pay for Unpaid Application Form पर क्लिक करके शुल्क जमा करना होगा।
फॉर्म भरने के साथ सामान्य श्रेणी के अलावा एमपी राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग वर्ग के लिए फीस 250 रुपये निर्धारित है। फीस के साथ ही पोर्टल शुल्क के रूप में 40 रुपये अलग से जमा करना होगा। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।