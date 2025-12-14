MPPSC PCS Notification 2026: एमपी पीसीएस नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित अन्य डिटेल कर लें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माह के अंत तक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एमपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

पीसीएस एग्जाम में भाग लेने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं उम्र एमपी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु वर्दीधारी पदों के लिए 33 वर्ष एवं अन्य पदों के लिए 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।