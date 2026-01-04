Language
    हरिद्वार : छात्रा से चैटिंग करने वाले दोनों शिक्षक निलंबित, मुकदमा भी दर्ज

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:37 AM (IST)

    रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल में छात्रा से चैटिंग के आरोप में दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने आंतरिक जांच के बाद यह कार ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के नामी स्कूल की छात्रा से चैटिंग के आरोपों से घिरे दोनों शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन ने निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, प्रिसिंपल की ओर से दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पुलिस अब छात्रा से संपर्क साधने में जुट गई है। छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ेगी।

    पुलिस के मुताबिक, बेंगलुरु की एक छात्रा रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले छात्रा अपने घर लौट चुकी है। हाल ही में छात्रा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें स्कूल के दो शिक्षकों की बातचीत से जुड़े स्क्रीन शाट साझा किए गए।

    छात्रा ने आरोप लगाया कि शिक्षक उसके साथ चैटिंग कर रहे हैं। पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आंतरिक जांच समिति गठित की।

    जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर स्कूल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रिंसिपल की ओर से रानीपुर कोतवाली में तहरीर भी दी गई।

    कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि आरोपित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छात्रा से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रा के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

