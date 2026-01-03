बुलंदशहर में मासूम से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। साढ़े चार साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे इमारत की तीसरी मंजिल से खेत में फेंक दिया। गर्दन की हड्डी टूटने से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया और रात में दोनों आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली पैर में लगने से दोनों आरोपित घायल हो गए। आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।सिकंदराबाद क्षेत्र में शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे फिरोजाबाद निवासी श्रमिक परिवार की बच्ची गंभीर रूप से घायल मिली थी।

पुलिस व स्वजन बच्ची को लेकर सीएचसी सिकंदराबाद पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। पिता की तहरीर पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की। बच्ची के पिता ने बताया कि वह जिस इमारत में किराये पर रहते हैं, उसी इमारत में दो युवक राजू निवासी भगवानपुर थाना रहरहा बाजार जनपद बलरामपुर और वीरू कश्यप निवासी गोला गोकर्णनाथ थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी भी किराये पर रहते हैं। इसके बाद बच्ची इमारत के पीछे खेत में पड़ी मिली थी।

निर्माणाधीन कालोनी इदरीश के अहाते में मुठभेड़ हुई रात करीब एक बजे पुलिस की तीन टीमों की आरोपितों से कांवरा रोड पर निर्माणाधीन कालोनी इदरीश के अहाते में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। घायल राजू और वीरू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर तीन मंजिला भवन से नीचे खेत में फेंकने का अपराध स्वीकार किया है।

पुलिस का कहना है कि बच्ची की मां कमरे में खाना बना रही थी। तीन वर्षीय बेटा मां के पास था। बच्ची बाहर खेल रही थी। दोनों आरोपित शराब के नशे में थे और कुछ खाने का सामान दिलाने का लालच देकर बच्ची को इमारत की छत पर ले गए थे। दोनों आरोपित भी एक फैक्ट्री के श्रमिक हैं। आरोपितों का चालान कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। एसपी देहात ने बताया कि शुक्रवार की रात में ही शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।इसके बाद स्वजन शव को लेकर घर चले गए।

बालिका का शव सड़क पर रख कर लगाया जाम स्वजन शुक्रवार रात 11.30 बजे बालिका का शव लेकर गांव में पहुंचे। शनिवार सुबह उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उन्होंने वारदात को लेकर आक्रोश जताया। सुबह आठ बजे शव को शाहपुर के समीप फिरोजाबाद-जलेसर मार्ग पर रख कर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।