    पटना में पार्सल के बहाने 12वीं के छात्र का अपहरण, अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश; अश्लील वीडियो भी बनाया

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:29 AM (IST)

    पटना से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में 12वीं के एक छात्र को पार्सल देने के बहाने अपहरण कर उसके साथ मारपीट व अप ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में 12वीं के एक छात्र को पार्सल देने के बहाने अपहरण कर उसके साथ मारपीट व अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

    आरोपियों ने छात्र का नग्न वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करआरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

    घटना 29 दिसंबर की दोपहर करीब एक बजे की है। कृष्णापुरी स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र के पास एक अनजान कॉल आया। कॉल में बोला गया कि आपका पार्सल आया है। जैसे ही छात्र नीचे पहुंचा वहां पहले से मौजूद चार युवकों ने उसे घेर लिया।

    आरोप है कि हमलावरों में पीड़ित का एक पुराना सहपाठी भी शामिल था। विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल सटाकर उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर ले गए।

    आरोप है कि अपार्टमेंट की छत पर आरोपियों ने छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। कपड़े उतारकर वीडियो बनाया गया।

    छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश भी की गई। जाते-जाते अपराधियों ने छात्र से सोने की चेन, ब्लूटूथ व पांच हजार रुपये नगद लूट लिए।

    वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हर महीने पैसे देने का दबाव बनाया। किसी तरह जान बचाकर भागने के बाद छात्र थाने पहुंचा।