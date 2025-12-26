Language
    गैंगस्टर विनय त्यागी पर गोली चलाने वाले दोनों आरोपितों को किया कोर्ट में पेश, भेजा गया हरिद्वार जेल

    By Jagran News Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:25 PM (IST)

    लक्सर में गैंगस्टर विनय त्यागी पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार सन्नी यादव और अजय को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा कारणों से उन्हें रु ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में हमलावर सन्नी यादव और अजय। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण लक्सर: गैंगस्टर विनय त्यागी पर गोली चलाने के आरोपितो को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को रुड़की के बजाय हरिद्वार जेल भेजा गया है।

    बुधवार को नगर में रेल ओवर ब्रिज पर कोर्ट में पेशी पर जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई थी। विनय त्यागी को तीन गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने गुरुवार की देर शाम को दोनों आरोपितो हमलावरों सन्नी यादव उर्फ शेर और अजय निवासीगण काशीपुर को गिरफ्तार कर लिया था।

    शुक्रवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपितो की निशानदेही पर वारदात के समय पहनी गई जैकेट बरामद की, जबकि उनकी बाइक घटना की रात को ही पुलिस को मिल गई थी। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपितो को पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर रुड़की के बजाय हरिद्वार जेल भेजा है। पुलिस ने इसके लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी।

    कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि विनय त्यागी रुड़की जेल में बंद था। ऐसे में उसके किसी करीबी के रुड़की जेल में होने पर किसी गैंगवार की आशंका को देखते हुए दोनों आरोपितो को रुड़की के बजाय हरिद्वार जेल भेजा गया है।

