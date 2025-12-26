गैंगस्टर विनय त्यागी पर गोली चलाने वाले दोनों आरोपितों को किया कोर्ट में पेश, भेजा गया हरिद्वार जेल

संवाद सूत्र, जागरण लक्सर: गैंगस्टर विनय त्यागी पर गोली चलाने के आरोपितो को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को रुड़की के बजाय हरिद्वार जेल भेजा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को नगर में रेल ओवर ब्रिज पर कोर्ट में पेशी पर जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई थी। विनय त्यागी को तीन गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने गुरुवार की देर शाम को दोनों आरोपितो हमलावरों सन्नी यादव उर्फ शेर और अजय निवासीगण काशीपुर को गिरफ्तार कर लिया था।

शुक्रवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपितो की निशानदेही पर वारदात के समय पहनी गई जैकेट बरामद की, जबकि उनकी बाइक घटना की रात को ही पुलिस को मिल गई थी। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपितो को पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर रुड़की के बजाय हरिद्वार जेल भेजा है। पुलिस ने इसके लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी।