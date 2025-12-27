Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न तो ATM कार्ड और न ही नेट बैंकिंग, फिर भी साइबर ठगों ने शिक्षक के खाते से उड़ाई 7.35 लाख की रकम

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    रुड़की में एक शिक्षक विनोद कुमार के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 7.35 लाख रुपये उड़ा लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खाते का न तो एटीएम कार्ड था और न ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: साइबर ठग ने शिक्षक के खाते से 7.35 लाख की रकम साफ कर दी। खाते से यह रकम अजीबो गरीब तरीके से निकाली गई। इस खाते का न तो उन्होंने एटीएम कार्ड लिया था और न ही नेट बेकिंग थी। यह बैंक खाता गन्ने की पेमेंट के लिए खुलवाया गया था। शिक्षक ने इस बावत पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के आदर्शनगर निवासी विनोद कुमार कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। उनके यहां खेती भी होती है। उन्होंने एक गन्ने के पेमेंट के लिए रुड़की के रामनगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खुलवा रखा है।

    इस बैंक खाते का न तो इनके पास एटीएम कार्ड है और न ही नेट बेकिंग का इस्तेमाल करते है। 23 दिसंबर को उनके बैंक खाते से पहले पांच लाख रुपये और इसके बाद दो लाख 35 हजार रुपये की रकम साफ हो गई। इसका मैसेज भी उनके पास नहीं आया।

    शनिवार को वह बैंक में पासबुक की एंर्टी कराने के लिए पहुंचे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके खाते से सात लाख 35 हजार रुपये की रकम साफ हो गई। यह पता चलते ही उनके होश फाख्ता हो गये।

    उन्होंने बैंक के अधिकारियों से इस बावत जानकारी मांगी लेकिन वह भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अजीबो गरीब तरीके से रकम साफ होने से वह भी अचंभे में है। इस बावत उन्होंने पुलिस और साइबर सेल को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- बदायूं में साइबर ठगों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़: सीतापुर का रोहित गिरफ्तार, साथियों की तलाश में साइबर सेल

    यह भी पढ़ें- क्रिप्टोकरंसी में एक करोड़ मुनाफे का झांसा, गाजियाबाद में दो लोगों से लाखों की साइबर ठगी