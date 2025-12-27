न तो ATM कार्ड और न ही नेट बैंकिंग, फिर भी साइबर ठगों ने शिक्षक के खाते से उड़ाई 7.35 लाख की रकम

जागरण संवाददाता, रुड़की: साइबर ठग ने शिक्षक के खाते से 7.35 लाख की रकम साफ कर दी। खाते से यह रकम अजीबो गरीब तरीके से निकाली गई। इस खाते का न तो उन्होंने एटीएम कार्ड लिया था और न ही नेट बेकिंग थी। यह बैंक खाता गन्ने की पेमेंट के लिए खुलवाया गया था। शिक्षक ने इस बावत पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के आदर्शनगर निवासी विनोद कुमार कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। उनके यहां खेती भी होती है। उन्होंने एक गन्ने के पेमेंट के लिए रुड़की के रामनगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खुलवा रखा है।

इस बैंक खाते का न तो इनके पास एटीएम कार्ड है और न ही नेट बेकिंग का इस्तेमाल करते है। 23 दिसंबर को उनके बैंक खाते से पहले पांच लाख रुपये और इसके बाद दो लाख 35 हजार रुपये की रकम साफ हो गई। इसका मैसेज भी उनके पास नहीं आया।

शनिवार को वह बैंक में पासबुक की एंर्टी कराने के लिए पहुंचे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके खाते से सात लाख 35 हजार रुपये की रकम साफ हो गई। यह पता चलते ही उनके होश फाख्ता हो गये।